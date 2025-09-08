Proponen al Gobierno recorte de $6 billones al presupuesto 2026; minhacienda dispuesto a escuchar

El próximo 15 de septiembre se vence el plazo para que el Congreso defina cuál va a ser el tamaño del presupuesto del próximo año y hay cuatro caminos: aceptar lo que pidió el Gobierno desde el principio (556 billones), aceptar lo que dice la oposición, que es recortarle 39.5 billones de pesos al presupuesto e incluso más de 45 billones de pesos.

El cuarto camino, el camino alternativo, es el que está liderando la representante a la cámara, Olga Lucía Velázquez.

"Hay otra proposición que está ya radicada y es aprobar el monto por 550 billones de pesos. Es decir, una ley de financiamiento de 20, 6 billones de pesos menos a lo propuesto por el Gobierno", dijo la representante Velázquez.

Para la congresista, el recorte debe de salir de recursos de funcionamiento y no de inversión.

Para este 2025, se espera que el impuesto de renta genere cerca de $40 billones. Foto: AFP.

La propuesta dice Velásquez permitiría evitar la necesidad de un presupuesto por decreto en medio de la difícil situación política para la reforma tributaria. Según la congresista, no hay ambiente para aprobar el monto inicial, pero podría abrirse paso esta propuesta alternativa.

Según Velázquez, el ministro de hacienda, Germán Ávila, está listo para estudiar esta propuesta.

Publicidad

"Hay algunos colegas que están planteando que se tiene que reducir. Y lo que yo les puedo decir es que el gobierno no está cerrado a la posibilidad de diálogo y de conversación. Así lo ha manifestado el señor ministro de hacienda", dijo la senadora Sonia Bernal.

¿Por qué esta discusión es importante? Porque entre más pequeño sea el presupuesto, más pequeña será la reforma tributaria. El punto de partida son los 26.3 billones de pesos del proyecto radicado ante el Congreso.