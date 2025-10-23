Protesta de comunidades por mantenimiento vial impide el acceso a San José del Guaviare

Habitantes de 14 veredas de San José del Guaviare protestan por el mantenimiento de una vía que los comunica con el sector urbano y, debido a la manifestación, no hay acceso al municipio esta tarde de miercoles 23 de octubre.

Según información, la comunidad exige la intervención de una vía en la vereda El Capricho, la cual está ubicada en una zona de reserva natural.

Precisamente, esta sería la causa por la que ni el municipio ni el departamento podrían hacer inversiones en esta vía.

José Alexander Corgua, secretario de Asojuntas de la vereda El Capricho, asegura que hay una normatividad que permite la ejecución de recursos, pero las entidades territoriales se pasan la pelota de un lado al otro sin encontrar una solución.



La falta de mantenimiento de esta vía tiene incomunicadas a cerca de 10.000 personas que habitan en estas 14 veredas y municipio, incluida El Capricho.

Por su parte, el alcalde municipal, Willy Rodríguez, señaló que la situación de invierno ha dificultado aún más la situación, y señaló que es necesario que el Gobierno nacional autorice a la alcaldía para poder hacer intervenciones preventiva y correctiva en esta vía.

Ante la situación, las comunidades hacen un llamado al Gobierno nacional y autoridades ambientales a revisar su situación y encontrar soluciones.

