San José del Guaviare se viste de fiesta con el Festival Internacional Yuruparí de Oro

La capital del Guaviare, San José, se convierte en el epicentro de la cultura llanera y amazónica con la celebración del Festival Internacional Yuruparí de Oro.

El evento inició este viernes hasta el 17 de agosto y promete tres días de inmersión en las tradiciones, la música y la gastronomía de la región.

El gobernador del Guaviare, Jason Ferney Rojas, habló sobre el festival en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

"Vivimos la cultura llanera y la cultura de la Amazonía con nuestras comunidades indígenas. Es un festival muy importante y estos tres días vamos a estar aquí en diferentes actividades. Tenemos alrededor de 2.000 participantes, 2.000 parejas en el baile llanero. También vamos a tener actividades como la cabalgata, concurso de de baile, concurso de canto y de canción inédita para el departamento del Guaviare", indicó el mandatario.

Dicho festival también es una vitrina para las artesanías elaboradas por mujeres indígenas víctimas del conflicto armado, quienes exhiben y venden sus creaciones.

"Ellas sacan lo mejor y se preparan durante todo el año para hacer las diferentes exhibiciones de las mejores artesanías de las comunidades indígenas", explicó el gobernador de Guaviare.



Sobre ubicación estratégica del Guaviare

"Es la puerta de la Amazonía colombiana, donde termina el Llano y empieza la selva", relató el mandatario.

Finalmente, los turistas podrán disfrutar de actividades diurnas en sitios turísticos cercanos a la capital y de los espectáculos nocturnos. Para deleitar el paladar, el gobernador recomendó dos platos emblemáticos, la carne a la llanera y el caldo de dorado.

Escuche la entrevista aquí: