Ministro de Educación pide a grupos armados no involucrar estudiantes en el conflicto

En su visita a Neiva, donde adelantó una agenda de trabajo con la gobernación del Huila y la Universidad Surcolombiana, el ministro de Educación José Daniel Rojas Medellín, les hizo un llamado a los grupos armados ilegales excluir del conflicto a estudiantes, escuelas y colegios públicos del país.



Un llamado al Ministerio de Defensa

El funcionario del Gobierno nacional dijo que le ha solicitado al Ministerio de Defensa realizar mesas de trabajo con el propósito de proteger las instituciones educativas. Esto, a raíz de los hechos de violencia que han afectado las actividades escolares.

“Tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio de Defensa, porque le he solicitado al ministro de Defensa nos ayude a proteger a las instituciones educativas, así que le hago un llamado a los actores armados en todo el país para que se respete el Derecho Internacional Humanitario y se excluya del conflicto las escuelas, colegios y universidades”, expresó el ministro José Daniel Rojas.

Este llamado del ministro de Educación Rojas Medellín también obedece a los problemas de orden público que se han venido presentando recientemente en el centro poblado de Belén y alrededores en zona rural del municipio de La Plata, en el occidente del Huila.