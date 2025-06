Comunidades indígenas del Cauca no participarán en manifestación de este miércoles en Cali

Luego de varias reuniones en los territorios, las comunidades indígenas del departamento del Cauca, decidieron que no participarán de la jornada de movilización programada para este miércoles en Cali.

Según los voceros del Consejo Regional Indígena del Cauca, la razón se da porque el presidente, Gustavo Petro, no les ha cumplido en sus peticiones para sus territorios.

"Tenemos varios puntos que vamos a dejar en claro como por ejemplo que nosotros estamos en favor de las reformas y los cambios que necesita la sociedad, y frente al tema de movilización, ya lo analizamos, y debido al incumplimiento que ha tenido el gobierno nacional con el movimiento indígena, por eso decidimos no participar por la falta de avances", Yesid Conda, consejero mayor del Comité Regional Indígena del Cauca.

Así mismo indicó que la ejecución de obras y otras actividades a realizar con las comunidades indígenas, solo va en un 26% en lo corrido del periodo del presidente Petro, lo que hace que no participen a los llamados del gobierno nacional.

"Todo esta contemplado en el decreto 1811 donde están todos los acuerdos y en ese escenario no se ha dado ningún cumplimiento, porque en ese decreto está establecido que se deben realizar cuatro sesiones con el gobierno, para ver los avances, y teníamos la primera sesión la semana pasada, pero el presidente no llegó, entonces este año no hemos tenido ni la primera, y acá tampoco ha llegado ni los ministros, ni nadie del Gobierno, por eso no vamos a participar de la movilización", expresó Conda.

Las 138 autoridades que pertenecen al CRIC le solicitaron al presidente de la república, una reunión lo más pronto posible en su territorio, para lograr los avances necesarios del decreto que entre sus peticiones incluye temas como la salud, educación, tierras, asuntos culturales y de identidad, entre otros.