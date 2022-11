Protesta de motociclistas: conozca los puntos de concentración y recorridos de los manifestantes

Este miércoles, 23 de noviembre, pese a los anuncios del Gobierno de rebajar el precio del Soat para motociclistas, los propietarios de este tipo de vehículos llevarán a cabo protestas en las principales ciudades del país.

En Bogotá, el punto de concentración se ubicará en inmediaciones de la biblioteca Virgilio Barco, en la carrera 60 No. 57 - 60, donde habitualmente se suelen reunir los motociclistas previo a movilizaciones. Aunque los organizadores no han hablado de un recorrido en especial de la movilización, se cree que recorrerían la calle 63, así como las careras 60, NQS y la avenida El Dorado, para finalmente llegar a la sede del Ministerio de Transporte en el CAN.

En Medellín, se espera la llegada de motociclistas a las 10:00 de la mañana en la glorieta de la terminal del Norte.

El punto de concentración en Cali, Valle, será en el parque de las Banderas, a las 7:30 de la mañana, en los alrededores del estadio Pascual Guerrero; se cree que recorrerán la calle quinta para llegar al Centro Administrativo Municipal, en el centro de la ciudad.

En Ibagué, los motociclistas se congregarán en la estación de gasolinan y partirían desde allí por las principales vías de la capital tolimense.

En Bucaramanga, por ser Día sin carro ni moto, las movilizaciones se adelantarán desde las 6:00 de la tarde y los motociclistas rodarán por el área metropolitana.

