Proyecto creaba compuerta para impunidad: fiscal sobre "narcocultivadores"

El fiscal Néstor Humberto Martínez se mostró complacido por los resultados de la reunión que sostuvo, en Santa Marta con el presidente Juan Manuel Santos en la que acordaron cambios al proyecto que despenaliza a los pequeños productores de cultivos ilícitos. “(La reunión) fue muy productiva porque nos permitió mostrarle al señor presidente que el proyecto generaba una compuerta a la impunidad en relación con los cultivos ilícitos”, dijo.



De acuerdo con el funcionario, el proyecto no solo beneficiaba a los actuales pequeños cultivadores, sino también a todos aquellos que están pagando condenas por estos hechos. “El proyecto terminaba rebajando las penas para los dueños del capital del narcotráfico y eso es totalmente equivocado. Beneficia igualmente a los narcocultivadores que no suscriban acuerdos de sustitución”, dijo.



Le puede interesar: Presidente y fiscal acuerdan cambios a proyecto sobre campesinos con cultivos ilícitos.



Agregó que, tras modificarse el Código Penal, con carácter definitivo, hacia perder el carácter disuasivo del mismo. “Al modificar el Código Penal no solo beneficiaba a los actuales campesinos, a los cultivadores industriales y financiadores, sino también a quienes ya fueron condenados años atrás”, preciso.



Martínez, de otro lado, criticó que el proyecto haya sido presentado al Congreso de la República sin consultar el Consejo Nacional de Estupefacientes, que es el encargado de manejar la política antinarcóticos en el país.



Finalmente, sobre el proyecto de sometimiento de bandas criminales, el fiscal dijo que propuso que el acercamiento con estos grupos ilegales no lo haga la justicia, sino el Gobierno. “Uno de los temas que he planteado es que ese acercamiento entre Estado y bandas criminales no la haga la justicia, que esta se reserve para la aplicación de la ley”, puntualizó.



