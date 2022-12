Proyecto de ley busca poner en cintura a aerolíneas y prohibir la sobreventa de tiquetes

El representante Hernán Cadavid explicó en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, los lineamientos generales proyecto de ley que busca poner en cintura a las aerolíneas y prohibir la sobreventa de tiquetes.

“En los términos como está el proyecto, queda prohibida la sobreventa de tiquetes aéreos. Las aerolíneas dicen que no les podemos hacer eso porque según ellas tienen una proyección estadística de que no todos llegan abordar, pero nosotros les decimos, el usuario no puede cargar con la especulación que proyectan”, declaró el congresista.

“Nos hemos cuidado de no sobrepasar estándares de reglamentación internacional en el sector aeronáutico . Buscamos una fórmula con las aerolíneas, esto no busca destruir a las empresas, pero sí podemos buscar un acuerdo que disminuya el porcentaje de sobreventa y así las personas afectadas no serían tantas”, agregó el legislador.

El legislador aseguró, además, que el modelo de bajo costo en las aerolíneas no ha contribuido al mejoramiento de las condiciones del transporte aéreo, sino que al contrario ha dañado el servicio.

“Mi impresión es que el modelo de bajo costo que a tantas personas ha ayudado a volar, ha ido en detrimento de la calidad del servicio, cuando usted entra a la página web de una aerolínea para buscar un tiquete le predisponen lo que busca. A muchas personas les preseleccionan el servicio y les ofertan un tiquete Medellín Bogotá, por poner solo un ejemplo, en 130.000 o 150.000 pesos. La persona que no está familiarizada con la página web, selecciona y termina pagando 190.000 pesos”, sostuvo Cadavid.

Recomendaciones si va a viajar a fin de año

Faltan pocos días para que termine el 2022 y miles de familias ya se preparan para viajar para la fiesta navideña en este diciembre. Con el descenso de casos de COVID-19, en comparación a 2021, se espera que muchas más personas se desplacen a diferentes sitios turísticos en el mes; por eso, las terminales de transporte, en Bogotá, y el aeropuerto El Dorado prepara las medidas de cara al auge de tráfico.

Recomendaciones del aeropuerto El Dorado para viajar en diciembre

- Verifique los requisitos de viaje.

- Llegue con suficiente tiempo al aeropuerto: 2 horas de antelación para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales.

- Utilice en todo momento el tapabocas de manera correcta, es decir, cubriendo boca y nariz.

- Si viaja con mascota revise los requerimientos de la aerolínea, asegúrese de tener todos los documentos necesarios.

- No descuide sus objetos personales, manténgalos siempre a la vista

- La tecnología es protagonista en el aeropuerto El Dorado para mejorar los viajes

- Con la llegada de la tecnología a la central aérea, el aeropuerto El Dorado dispondrá diversas alternativas para acelerar los procesos de viaje: a través de huella biométrica y scanner de abordar para realizar el auto check in del vuelo, el envío de su equipaje de bodega sin filas.