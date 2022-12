Proyecto del uribismo sobre Fuerzas Armadas es un canto de sirenas: Santos

El presidente Juan Manuel Santos descalificó el proyecto de ley del Centro Democrático que establece beneficios para los uniformados de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado en el país.

“Les pido que no se dejen lleva por los cantos de sirenas, como por ejemplo el proyecto radicado hace unos días que promete máximo 5 años de cárcel a los que hayan sido culpables de los delitos. Eso no tiene sustento. Eso no da lo que la Fuerza Pública más requiere, y es seguridad jurídica”, dijo Santos.

El jefe de Estado afirmó “que el proyecto que se anunció por pate de unos políticos, lo que hacen es presentar un proyecto que no reconoce el conflicto armado, porque ellos siguen insistiendo en que no hay conflicto armado, y al no hacerlo, no hay posibilidad de que la Fuerza Pública lo juzguen bajo el DIH”.

Agregó que “se restringe el ámbito de esa jurisdicción y de ese tratamiento, pero además, un proyecto de ley de esa naturaleza sería demandado ante las cortes internacionales y se caería prácticamente de manera automática”.

El mandatario destacó que la Justicia Transicional “tiene la virtud de que pasa a cosa juzgada y nadie más podrá reabrir esos casos. En el caso anterior, cualquier sentencia podrá ser apelada incluso en los tribunales internacionales. De manera que aquí hay beneficios y seguridad jurídica y el enfoque que hemos seguido ha sido un enfoque que le conviene mucho más a la FFPP porque es buscando el máximo de beneficios que permita seguridad jurídica”.

Es de señalar que el Centro Democrático presentó un proyecto de reforma constitucional para que se pueda crear un sistema de justicia alterno al que se acordó en La Habana con las Farc.

Escuche en este audio más información sobre:

-El expresidente Uribe salió en defensa del procurador Alejandro Ordóñez y el magistrado Jorge Pretelt tras el jalón de orejas del presidente Santos por la demora en ambos procesos. Uribe dijo que Santos anula la independencia de la rama judicial.

-El presidente del Consejo de Estado respondió al presidente Santos que la tardanza para que el alto tribunal decida sobre el futuro del Procurador, se debe a los recursos interpuestos por Ordóñez.

-La Fuerza Aérea inició el proceso de entrenamiento en Estados Unidos a los pilotos que trabajarán junto a la ONU en misiones internacionales una vez se firme el acuerdo de paz.

-El gremio de exportadores, Analdex, advirtió que las ventas al exterior continuarán en descenso y no se recuperarán hasta el año 2018.

-El alcalde de Bucaramanga pidió al ministerio de Hacienda declarar la ley de quiebra por la difícil situación financiera del municipio. La deuda asciende a 350 mil millones de pesos.

-Continúa la emergencia en Villavicencio por falta de agua. El servicio podría ser restablecido hoy en algunos sectores de la ciudad.

-El gobernador de Virginia devolvió el derecho al voto a 13.000 antiguos presos, en su mayoría latinos y negros. Desde el partido Republicano aseguraron que la medida tiene fines partidistas de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

-Se corrió la tercera etapa de la vuelta a España y la noticia la dieron los colombianos; el nuevo líder es español y está en duda la continuidad de ‘Superman’ López.

-Los habitantes de calle desalojados del caño de la calle 6 con 30 se trasladaron a la calle sexta con carrera 34.

-Si el metro de Bogotá se hubiera hecho subterráneo como lo planteaba el exalcalde Gustavo Petro, las carreras 11 y 13 hubieran estado cerradas durante más 6 años.