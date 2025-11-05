En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Soldados liberados
Ataques a 'narcolanchas'
Zohran Mamdani
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Pueblos étnicos rechazan exclusión del Capítulo Étnico de la Misión de verificación

Pueblos étnicos rechazan exclusión del Capítulo Étnico de la Misión de verificación

En una carta pública, los pueblos étnicos advirtieron que la medida “rompe el consenso” que había caracterizado el acompañamiento internacional al proceso de paz. 

Representante de la ONU sobre Catatumbo
Jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu
Foto: @MisionONUCol
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad