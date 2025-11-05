Pueblos étnicos rechazan exclusión del Capítulo Étnico de la Misión de verificación

Organizaciones y líderes de comunidades afrodescendientes e indígenas expresaron su inconformidad con la reciente decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de renovar por un año el mandato de la Misión de Verificación en Colombia, excluyendo el seguimiento a la justicia transicional y al Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.

En una carta pública, los pueblos étnicos advirtieron que esta medida “rompe el consenso” que había caracterizado el acompañamiento internacional al proceso de paz y señalaron que desconoce los compromisos históricos con las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Según se conoció, la propuesta fue impulsada por la delegación de Estados Unidos, que argumentó ante los demás miembros del Consejo que la misión se había desviado de su propósito original al involucrarse en asuntos “ideológicos”, por lo que debía centrarse nuevamente en verificar la desmovilización de las Farc.

Los líderes comunitarios recordaron que durante las negociaciones de La Habana, el respaldo del Caucus Black —integrado por congresistas demócratas y republicanos— fue clave para que el expresidente Barack Obama pidiera incluir el Capítulo Étnico en el Acuerdo Final. Desde entonces, Estados Unidos había sido uno de los principales aliados de este componente, incluso en 2022, cuando el secretario de Estado Antony Blinken firmó en Bogotá un acuerdo de cooperación con la vicepresidenta Francia Márquez para fortalecer su implementación.

El comunicado también recordó que el Capítulo Étnico es uno de los más rezagados del acuerdo, pese a que los territorios afro e indígenas siguen siendo escenarios de violencia y disputa entre grupos armados ilegales. Por ello, las comunidades pidieron al Gobierno colombiano y a la comunidad internacional retomar el acompañamiento integral y garantizar la participación de los gobiernos étnicos locales en la formulación de políticas de transformación territorial.



“Los territorios étnicos siguen siendo las víctimas mayoritarias del conflicto armado; se deben establecer condiciones de seguridad que frenen el control de los actores ilegales”, señalaron los firmantes, quienes concluyeron con un llamado a mantener la atención internacional sobre los compromisos pendientes “en el camino tortuoso pero necesario hacia la paz”.