Puente Chirajara es un monumento a la desidia: exgobernador del Meta sobre no uso de la estructura

¿Por qué no se puede usar el puente Chirajara? Es la gran pregunta que muchos colombianos en la actualidad se hacen luego de su desplome y posterior reparación.

Después del desplome un 15 de enero de 2018, y con una inversión total de $96.000 millones de pesos, 6 años después Coviandes finalmente completó la construcción del Puente Chirajara , que conecta el tercio medio de la carretera Bogotá - Villavicencio.

El gobernador saliente, Juan Guillermo Zuluaga, resaltó este fin de semana que el puente no se podrá usar porque hace más de año y medio

advirtió que se debían autorizar las obras complementarias para su uso.

Puente Chirajara Foto: X @Coviandes

Publicidad



Entre ellas, el túnel 13, uno de los cinco túneles que hacen parte de la conexión, y el puente de Quebrada Seca, que están dañados. Las obras necesarias para utilizar el Chirajara no están en marcha, no tienen fecha de inicio y podrían tardar, incluso, dos años o más.

"Esas son cosas que solo pasan en Colombia. Para poder usarlo hay que hacer unas obras complementarias. Le dijimos al gobierno anterior y al actual que necesitamos urgente empezar a hacer dichas obras y no se ha hecho. Si este gobierno decidiera autorizar se demorarían mínimo año y medio. El puente Chirajara ahora es un monumento a la desidia" , indico el exfuncionario.

Lo que se plantea desde el Meta

Publicidad

De acuerdo con el exmandatario, la autorización para las obras complementarios no se ha dado, ya que existe una especie de litigio entre Gobierno y el concesionario, el cual ha retrasado dichas obras.

"Lo que planteamos nosotros desde el Meta es decir, señores del concesionario, si ustedes pierden el pleito, tienen que hacer las obras y si ganan el pleito, también van a hacer las obras, entonces, lo que les proponemos es encontrar la salida jurídica para que empiecen a hacerlas desde ahora. No se hizo finalizando el gobierno Duque, a pesar de las peticiones y, tan pronto llega el gobierno Petro, también le volvemos a plantear. Fuimos y hablamos con el concesionario, les planteamos esta alternativa y nos dijeron, estamos listos para para llegar a un acuerdo, pero hablamos con el Gobierno y esa falta de comunicación del Estado y el concesionario nos tiene jodidos", explicó el exmandatario.

Zuluaga afirmó que esto no se trata de atacar a un gobierno, sino de defender a la región de aspectos como "costos, perdidas", entre otros.

Estado actual del puente Chirajara

Publicidad

" El puente está totalmente terminado, lo terminaron hace como tres meses , incluso antes del tiempo contractual, pero no se va poder utilizar. Hace año y medio, desde ese mismo punto, cuando no había puente, cuando no habían empezado a hacer las bases, allá fuimos con la Gobernación del Meta. Hicimos un video, hicimos un llamado nacional, pedimos que se pusieran la mano en el corazón, que encuentren la salida a esta problemática y definan quién tiene la razón o no", dijo.

Escuche la entrevista completa aquí:

Publicidad