Que Colombia no comparezca no quiere decir que el proceso se interrumpa: Arrieta

“Esto es una determinación desconcertante y muy mortificante porque es una determinación que, a juicio nuestro, no tiene un sustento jurídico, claro es una decisión contradictoria y que desconoce las misma decisiones de la Corte en fallos anteriores”, indicó Arrieta.

“Colombia la considera importuna que no debía haber ocurrido y es una decisión que no deja tranquilos a los colombianos”, agregó.

Arrieta aclaró que una primera demanda era por el incumplimiento de Colombia al fallo entregado por la CIJ en 2012, a la cual el Tribunal se declaró competente, sin embargo indicó que frente a las pretensiones del país centroamericano para el estudio de una demanda por un supuesto uso de la fuerza por parte de Colombia, la CIJ determinó no conocer los argumentos. (Lea también: ¿Qué viene para Colombia tras decisión de no comparecer ante La Haya? ).

“Eran dos demandas, una primera por incumplimiento donde Nicaragua alegaba que Colombia había incumplido el fallo de 2012 y que Colombia estaba violando los derechos de Nicaragua, en esa demanda la Corte se declaró competente para estudiar, la otra mitad de la demanda se declaró incompetente simplemente porque no había un prueba de un supuesto uso de la fuerza”, señaló Arrieta.

Para el futuro inmediato el agente de Colombia en La Haya señaló que las cosas seguirán como venían y la geografía colombiana no se verá alterada.

“En términos prácticos no cambia nada, seguimos en las decisiones que veníamos y el hecho de que Colombia no reconozca jurisdicción de la Corte o que no comparezca no quiere decir que el proceso se interrumpa, el proceso sigue, la Corte va a tomar una decisión y en ese momento Colombia tendrá que determinar si acta o no acata el fallo”, dijo Arrieta.

En caso de un fallo que favorezca a Nicaragua, Arrieta dijo que “perderíamos cualquier derecho a los recursos del suelo o del subsuelo en esa parte del mar”, y agregó que este episodio debe dejar enseñanzas claras al país frente a las estrategias jurídicas y políticas que debe adelantar en estos campos.