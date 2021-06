Que comité del paro se haya levantado de diálogos es decepcionante para el país: Emilio Archila

El alto consejero para la Estabilización y ahora negociador del Gobierno con el Comité del Paro Nacional, Emilio Archila, entregó detalles en BLU Radio de las razones por las cuales los representantes de las manifestaciones se levantaron de la mesa de diálogo.

“Veníamos trabajando muy juiciosos. Habíamos tenido avances muy significativos. El comité del paro puso una nueva condición y ahora dijeron que ya no querían interlocutar más con nosotros, lo cual es una sorpresa y también una tristeza y decepción para el país”, dijo.

Archila manifestó que el Comité Nacional del Paro presentó siete puntos en el pliego de emergencias,

“El Comité Nacional del Paro presentó lo que denominan pliego de emergencia. Ese pliego son siete puntos, que se refieren todos a aspectos en los que el Gobierno del presidente Duque ha venido trabajando. (…) El mismo comité, antes de sentarnos a negociar, dijo que quería un documento de garantías de la protesta pacífica. Hay dos borradores, uno producido por ellos y uno por nosotros. El jueves avanzamos mucho y sorpresivamente, el viernes nos dijeron no: ahora lo que queremos que ustedes firmen el borrador que teníamos el 24. Ese documento del 14 de mayo, primero era un borrador y no tenía una parte que el Gobierno había pedido y era garantías para que no haya bloqueos”, indicó.

Por otro lado, Nelson Alarcón, representante del comité acusó al Gobierno nacional de dilatar las negociaciones, según lo expresó en Noticias de la Mañana.

“Venía el Gobierno nacional en una postura de dilación de todos los procesos, que no es solamente desde ahora, sino desde el 2019, cuando radicamos el pliego de emergencia”, dijo.

Añadió que el Gobierno no quiso firmar el preacuerdo del 24 de mayo, del que dijo que no era un borrador, sino un documento sólido del que estaba al tanto el mismo presidente Iván Duque.

Asimismo, Nelson Alarcón explicó que entre las peticiones está la derogación del decreto 575 que, según dijo, está generando más masacres en las manifestaciones.

“Seguimos con toda la voluntad, pero la voluntad acarrea varios elementos. Que el Gobierno cumpla lo preacordado”, indicó.