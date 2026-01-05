En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Que EE.UU, por su codicia petrolera, mantenga gobierno madurista, no le sirve al país: Claudia López

Que EE.UU, por su codicia petrolera, mantenga gobierno madurista, no le sirve al país: Claudia López

Uno de los puntos más críticos de la postura de Claudia López es la evidente prioridad de los Estados Unidos sobre los recursos naturales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad