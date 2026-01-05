Que EE.UU, por su codicia petrolera, mantenga gobierno madurista, no le sirve al país: Claudia López

La candidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, calificó la captura de Nicolás Maduro como una "buena noticia" y un "alivio" para la democracia global, aunque lanzó fuertes críticas hacia la estrategia del gobierno de los Estados Unidos.

"Es un alivio para Colombia y para los demócratas del mundo que un narcodictador como Nicolás Maduro esté hoy respondiendo ante la justicia norteamericana, pero sustituir un madurista por otro madurista y mantener el régimen narcocriminal y dictatorial de Maduro no le conviene a Colombia", manifestó.

Uno de los puntos más críticos de la postura de López es la evidente prioridad de los Estados Unidos sobre los recursos naturales.

"Mencionaron la palabra petróleo más de 20 veces y no mencionaron prácticamente ni una sola vez la palabra democracia", afirmó López tras analizar la rueda de prensa del gobierno estadounidense.



Para la exalcaldesa, la "codicia petrolera" de Trump no puede ser el motor de la reconstrucción de Venezuela, ya que para Colombia el interés primordial es la seguridad fronteriza y el fin de la ola migratoria provocada por la pobreza y la dictadura.

"Que EE.UU, por su codicia petrolera, mantenga gobierno madurista, pero sometido a Trump, no le sirve al país", indicó Claudia López.

Por otro lado, López advirtió que Colombia no debe permitir que se sustituya un "narcodictador" por otro, solo para satisfacer intereses energéticos, enfatizando que lo que el país vecino necesita es una transición democrática real y no un "gobierno títere".

Finalmente, la candidata expresó su preocupación por la continuidad de Delcy Rodríguez al mando, señalando que el nuevo régimen interino sigue manteniendo a más de 800 presos políticos torturados, un tema que, según ella, no ha sido prioridad en las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, ni del presidente Trump,

"Me parece increíble que el gobierno de los Estados Unidos no esté pidiendo la entrega de todos los presos políticos en Venezuela. ¿Van a permitir que el gobierno títere de Maduro, que pusieron a cargo de la señora Delcy Rodríguez, siga teniendo más de 800 presos políticos torturados?", enfatizó.

Escuche la entrevista: