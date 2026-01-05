Periodista venezolano Miguel Otero: "El punto no es salir de Maduro sino del régimen"

Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional —quien se encuentra en el exilio desde 2015 tras la persecución judicial del régimen— compartió su análisis sobre la reciente y sorpresiva captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de Estados Unidos.

Desde Miami, Otero calificó la operación militar como "contundente, quirúrgica e impactante", destacando que la extracción se realizó con un despliegue militar sin precedentes que las fuerzas del régimen no pudieron ni "arañar".



Un régimen que sobrevive a su líder

A pesar de que Maduro ya se encuentra ante una corte en Manhattan, Otero advierte que el control interno del país no ha cambiado significativamente, ya que la estructura del Estado, las fuerzas policiales y las cárceles siguen en manos del chavismo.

Traslado de Maduro Redes sociales

El editor sostiene que Venezuela no enfrenta a un dictador común, sino a una "corporación criminal" secuestradora del país que posee múltiples jefes. Por ello, enfatiza que el verdadero desafío no es solo la salida de Maduro, sino el desmantelamiento total del régimen, un proceso que considera "complicado y fuerte" y que apenas comienza.



La pugna interna: Los Rodríguez frente a Diosdado Cabello

Con la salida de Maduro, el poder formal ha quedado en manos de Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, y Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional. Sin embargo, Otero cuestiona severamente el liderazgo de Delcy, describiéndola como una figura radical y sin apoyo interno, asegurando que Diosdado Cabello es "por supuesto" más poderoso que los hermanos Rodríguez.

Diosdado Cabello AFP

Según el análisis, existe un conflicto profundo y una "enemistad" latente entre Cabello y Delcy, lo que hace difícil que el primero acepte recibir órdenes de ella. Esta "garrotera" o pelea interna por el poder es vista como una fractura crítica en la cúpula del régimen.



El papel de los militares y las condiciones para la transición

Respecto a las fuerzas militares, Otero las describe como un cuerpo "atomizado y desmotivado" que ha permanecido encuartelado y sin actuar durante los eventos recientes. Para que una transición hacia la democracia sea viable, Otero señala que se deben cumplir requisitos fundamentales impuestos por el gobierno estadounidense, tales como la liberación de presos políticos, el cese de la represión y el restablecimiento de la libertad de expresión.



No obstante, expresó serias dudas sobre si Delcy Rodríguez posee la capacidad o la voluntad para liderar estos cambios necesarios para la reconstrucción del Estado de derecho.

Escuche aquí la entrevista: