El venezolano Nicolás Maduro comparece este lunes ante un juez federal en Nueva York, en lo que representa su primera audiencia judicial en Estados Unidos, luego de haber sido capturado el pasado sábado en Caracas durante una operación militar ejecutada por fuerzas estadounidenses.

Maduro fue trasladado desde un centro de detención en Brooklyn hasta el tribunal federal de Manhattan bajo un estricto esquema de seguridad, que incluyó el uso de helicópteros y vehículos blindados. Durante el traslado vestía un overol color caqui, prenda habitual para reclusos considerados de alta peligrosidad.

En videos se puede ver que el detenido presentó dificultades para caminar, presuntamente por una lesión en una de sus piernas, la cual habría ocurrido durante el operativo de captura.

La detención del líder chavista, quien estuvo al frente del Gobierno venezolano por más de una década, es resultado de una operación coordinada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la cual, según autoridades estadounidenses, fue planeada durante varios meses con el objetivo de garantizar su arresto y posterior traslado a territorio norteamericano.



Estas son las fotos

Se conocen fotos inéditas de Nicolás Maduro tras llegar a su primera audiencia en Estados Unidos Foto: ABC News

Maduro deberá comparecer ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, mientras que, de manera paralela, la situación política en Venezuela atraviesa un momento de alta tensión. La administración del presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos asumió el control de la transición política en el país, en coordinación con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras una serie de ataques que dejaron decenas de víctimas. E

El caso contra Maduro se centra en una acusación por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, cargos que pesan en su contra desde 2020. De acuerdo con la Fiscalía, el exmandatario habría encabezado una estructura criminal transnacional que utilizó el narcotráfico como mecanismo de financiamiento y presión contra ese país.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Maduro contó con el apoyo logístico de su esposa, Cilia Flores, quien también enfrenta cargos y comparece en el mismo proceso. A las acusaciones se suman delitos por posesión de armas de guerra y presunto apoyo a organizaciones terroristas.