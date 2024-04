¿Qué está pasando con los medicamentos en Colombia? Crecen las filas y el descontento

La escasez de medicamentos en el país ha causado un gran revuelo en los últimos meses, pues los pacientes se preguntan qué pasa realmente y quién les da solución; en medio de todo esto está el Invima, el Ministerio de Salud y los laboratorios, que se han ido ‘pasando la pelota’ sin llegar a una solución aún clara. Mientras tanto, las filas y el descontento en las principales farmacias crecen.

Al respecto habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, la directora de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (Ascif), Clara Isabel Rodríguez, quien comentó que “la versión de los laboratorios sigue siendo la misma”, que no hay escasez de medicamentos en el país; aseguró que el 84 % de los medicamentos consumidos en Colombia son producidos localmente y están “totalmente abastecidos”.

En ese sentido, dijo que la producción local no se ha visto afectada y “los inventarios demuestran que hay suficientes” medicamentos en stock. Sin embargo, la situación se complica cuando se analiza la cadena de suministro. Según explicó, la crisis financiera que enfrentan las EPS ha generado “un clima de incertidumbre” y ha ralentizado el flujo de compra de medicamentos.

“Esto lo hemos venido diciendo, no ahora, sino desde el año pasado y desde nuestra parte no tenemos ninguna afectación de producción, ninguna condición de orden logístico que permita considerar que la escasez se deba a que no haya una producción local. Por supuesto, no se producen todos los medicamentos en el país, hay un porcentaje que tiene que importarse, pero lo que tiene que ver con la producción local está en este momento en pleno estado de normalidad y esto es muy fácilmente comprobable a través de nuestros inventarios, tal como se lo hemos venido diciendo al Gobierno nacional, como también a todos los proveedores, las EPS y los diferentes sectores farmacéuticos”, recalcó.

Publicidad

Añadió que los gestores farmacéuticos, encargados de la compra y dispensación de estos elementos médicos, están demorando los pagos a los laboratorios, lo que dificulta la entrega de medicamentos a las farmacias y, en última instancia, a los pacientes. Además, no se puede ignorar el hecho de que el 16 % de los medicamentos consumidos en Colombia son importados.

La situación es que en este momento y desde el año pasado, todo este tema que tiene que ver con el sistema de salud, con el tema del flujo de recursos, con la situación de la EPS, está generando un clima de incertidumbre muy grande entre todos los actores. Los laboratorios farmacéuticos y quienes importan medicamentos para los pacientes son una parte o la punta de esta cadena en donde primero está la EPS, que es la que el recurso, ya sea por el recurso de la UPC o por lo que llamamos presupuestos máximos de aquello que no está cubierto y esta contrata con gestores farmacéuticos la compra del medicamento y la dispensación a los a los pacientes en los diferentes puntos. Este gestor farmacéutico, a su vez, es el que le hace la compra a los laboratorios. ¿Qué está pasando en este momento? Que estamos teniendo una situación crítica con respecto a la cartera con estos gestores farmacéuticos, en su mayoría nos están diciendo que tienen que demorarse un poco más en pagarlos precisó.

Publicidad

Estos medicamentos son necesarios para tratar enfermedades críticas como el cáncer y el VIH y, su escasez no puede ser suplida por la producción nacional. La falta de tecnología y capacidades para fabricar estos medicamentos en Colombia agrava aún más la crisis, según precisó.