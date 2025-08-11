“Que la muerte de Miguel Uribe no se preste para más rabia y venganza”: Claudia López

La precandidata presidencial Claudia López envió un mensaje de unidad y prudencia tras el asesinato del también precandidato Miguel Uribe Turbay. En entrevista con Mañanas Blu, López pidió que el hecho, que calificó como una “tragedia nacional”, no sea usado para avivar el odio político ni para alentar sentimientos de venganza.

Cuando yo digo que Miguel descanse en paz, es que de verdad pueda descansar en paz, que su muerte que es infame no quede impune, pero que tampoco se preste para más venganzas y más rabias afirmó López.

Un rival político, no un enemigo

López recordó que compitió con Uribe por la Alcaldía de Bogotá en 2019 y que, pese a las diferencias ideológicas, siempre mantuvieron un trato respetuoso. “Miguel era un contradictor muy recio”, dijo, al destacar que el fallecido dirigente tenía “argumentos, inteligencia y posiciones claras”.

En el último año, ambos se reencontraron en debates presidenciales, el más reciente apenas dos días antes del asesinato. Según López, en esas conversaciones coincidieron en la necesidad de mejorar la seguridad y fortalecer las instituciones democráticas.

Coincidíamos en que Colombia necesita unirse para tener seguridad, para superar la impunidad… así estuviéramos en orillas distintas relató.

Seguridad: un reto común para el país

La precandidata insistió en que el magnicidio debe ser un llamado a la acción, no a la reacción emocional. Rechazó que la respuesta al crimen sea el aumento de la polarización política y planteó un plan de fortalecimiento institucional.

“Solo la fuerza pública actuando de manera contundente, pero legítima, y respetando a la justicia, es que vamos a poder combatir esta ola de crimen y violencia a la que no queremos volver”, afirmó.

Crimen organizado: el enemigo común

López habló desde El Carmen de Bolívar, en los Montes de María, donde se encontraba en labores de campaña. Describió cómo la región sigue azotada por extorsiones, reclutamiento forzado de menores y acciones del ELN, el Clan del Golfo y otros grupos armados.

A su juicio, Colombia debe reconocer que el “delito político se acabó” tras la desmovilización de las FARC y que la violencia actual responde principalmente a redes criminales que operan con fines económicos.

“La gente aquí está azotada… les reclutan a sus hijos y les extorsionan sus negocios”, denunció.

Más allá de la política personal

Sobre el riesgo que enfrentan los dirigentes, López aseguró que no teme por su seguridad personal, y recordó que su trayectoria como periodista y académica ha estado marcada por la lucha contra la corrupción y la criminalidad.

“Soy de las pocas colombianas que ha llevado a 78 criminales a las cárceles”, dijo, reivindicando su compromiso con la justicia.

Un llamado a la unidad nacional

En sus palabras finales, la precandidata hizo énfasis en que la muerte de Miguel Uribe debe ser un punto de inflexión para Colombia: rechazar la impunidad, evitar que el dolor se transforme en odio y fortalecer las instituciones democráticas.