Que los pirómanos no pretendan ganar con violencia lo que no ganaron en urnas: Duque

En el Congreso Nacional de Fedegan, el presidente Iván Duque lamentó la muerte del joven Dilan Cruz y la violencia que ha dejado más de 320 uniformados heridos en medio de las protestas. Además, hizo un llamado a los representantes del Comité Nacional del Paro.

“Esa es una conversación que me obliga a escucharlos a todos, pero también para que entendamos que conversar no es llegar con el reclamo unilateral, que conversar no es poner una exigencia sobre la mesa, conversar significa ponerse en los zapatos del otro y entender los argumentos del otro”, dijo.

El mandatario citó al expresidente Darío Echandía, cuando decía: “en política se pueden meter las patas, pero no las manos”, ya que, dijo Duque, los gobernantes siguen siendo humanos.

También lanzó una crítica a los políticos que, según el mandatario, quieren incendiar el país.

“Aquí no van a pretender los pirómanos ganar con la violencia lo que no ganaron en las urnas”, delimitó.

