"Qué no pase otra tragedia": el pedido de pobladores de Bojayá

Llegar a Bojayá y a sus corregimientos no es fácil. Un soldado de la Séptima División del Ejército debe superar problemas climáticos para llegar por aire, las inundaciones para hacerlo por tierra y, además, la presencia de grupos armados en las zonas.

Lomas de Bojayá, Pogue y Corazón de Jesús son los caseríos ubicados a cuatro horas de Bellavista, el casco urbano de Bojayá, en el norte del Chocó.

Publicidad

En estas poblaciones la lista de reclamos es larga, así lo aseguró Magali, mujer de 19 años que vive en Lomas de Bojayá y que madrugó a esperar la llegada del helicóptero que traía regalos para los niños, al alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, y al comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez.

Vea aquí: Duque se reunirá con el líder Leyner Palacios para analizar situación de Bojayá

"No hay acueducto, no hay alcantarillado, tampoco calles pavimentadas, en el puesto de salud necesitamos una enfermera y no hay dónde estudiar", menciona.

En las zonas rurales de Bojayá, pocos se atreven a hablar de lo que ha pasado con la llegada de grupos ilegales.

Publicidad

"Decir cuántos eran es difícil, pero esos señores llegaban aquí, compraban cositas y se iban. La gente no está acostumbrada a vivir con ellos", dijo otro habitante de Lomas de Bojayá.

"Tenemos mucho miedo de que pase otra confrontación como la del 2 de mayo de 2002. No queremos más muertos. Pensamos en eso porque la gente tiene miedo, los paramilitares y la guerrilla buscan mandar", dice Aurelio, un hombre de 58 años, quien toda la vida ha esperado la llegada de la paz a esa zona del país.

Publicidad

Por otro lado, el Ejército mantiene en la zona operaciones militares.

"No podemos negar que hay presencia de grupos armados, pero no en la cantidad de la que se ha hablado. Haremos presencia permanente en las regiones para resolver la problemática", dijo el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército.

Este lunes, festivo de reyes, tres fundaciones sin ánimo de lucro entregaron dos toneladas de juguetes para niños que siguen esperando oportunidades para su futuro.

Publicidad