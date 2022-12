¿Qué pasará con Mario Montoya, Odebrecht y Aida Merlano? Fiscal Barbosa responde

En una entrevista con Noticias Caracol en Inírida, Guainía, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, comentó cuáles son los principales retos que tiene el ente acusador en las regiones más apartadas del país.

“En estos territorios tenemos que luchar en temas de deforestación y del tratamiento de niños y jóvenes en ámbitos sexuales, por eso vinimos, a tomar nota de lo que sucede para el fortalecimiento de estas regiones”, dijo.

Publicidad

“Tenemos los 170 municipios donde está la reincorporación. Por eso, necesitamos poner Fiscalía itinerante en algunas zonas para recaudar denuncias y esclarecimiento de asesinatos de líderes sociales”, añadió.

Hay que sacar del aislamiento estos lugares. Tenemos que fortalecer, con presencia de investigadores, los casos emblemáticos, poderlos trabajar en regiones: fiscal Francisco Barbosa habla en #NoticiasCaracol sobre las zonas más apartadas en Colombia https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/AHbdzULwjA — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 24, 2020

Inseguridad en las regiones del país

“La Fiscalía no puede ser la que resuelve los inventarios de hace siete años para el país. Actualmente, más del 60% de los delitos son los de bagatela porque son los que alteran la lógica de los ciudadanos: el robo de celular, el raponazo, lesiones personales, entre otros”, mencionó.

Publicidad

Le puede interesar: Los sacudones del aterrizaje de Francisco Barbosa en la Fiscalía: opinión de Luz María Sierra

“El tema de investigación en las URI son fundamentales (…). Entonces, necesitamos fortalecer investigación con mayor número de investigadores, mejor enlace con alcaldías locales y mecanismos informáticos”, comentó.

Publicidad

¿Cuál será la prioridad del fiscal Francisco Barbosa para hacerle frente al tema de la inseguridad que azota a Colombia? https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/gYLqFbJR1u — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 24, 2020

Aida Merlano

“Yo no soy ni autoridad consular ni diplomática, no existen mecanismos de cooperación judicial y no arriesgaré la vida de mis funcionarios en un territorio que no tiene estado de derecho (…). Si ella quiere, voy a la frontera y la espero”, aseveró.

Si ella quiere (Aída Merlano), yo me voy a la frontera y la espero. Como fiscal no voy a tolerar que el sainete que se dio en Venezuela permita la extorsión de la justicia colombiana: Barbosa en #NoticiasCaracol https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/Js0CWF1Aux — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 24, 2020

Publicidad

Declaraciones del general Mario Montoya ante la JEP

“Son inadmisibles porque cuando uno va a la Jurisdicción de Paz es para decir la verdad, para reparar y para las garantías de no repetición. Creo que se requiere más claridad con el país en esos temas”, declaró.

Publicidad

Declaraciones del general Mario Montoya ante la JEP son inamisibles, dice el fiscal Francisco Barbosa https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/NGo920g37D — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 24, 2020

Fiscalía en caso Odebrecht

“Para mí Odebrecht es una especie de punto de honor. No tengo ningún tipo de relación con esa empresa. ¿Qué es lo que he hecho? Con la vicefical nos pusimos de acuerdo en ver en qué va el principio de oportunidad con los brasileños y tomar decisiones. Es decir, los responsables entorno a ese proceso le den la cara al país”, afirmó.

“Que los responsables le den la cara al país”: fiscal general Francisco Barbosa habla en #NoticiasCaracol sobre el caso Odebrecht https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/KhtvZ7GtIs — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 24, 2020

Publicidad