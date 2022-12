¡Qué peligro! Mujer cae sobre carril donde construyen cicloruta en Bucaramanga

En los últimos días cientos de habitantes de Bucaramanga han salido a protestar por la construcción de 17 kilómetros de cicloruta que atravesará desde el centro de la ciudad hasta el sector de Cabecera.

Comerciantes y hasta varios centros médicos se han opuesto al proyecto de la cicloruta porque “no fue socializado y en algunos sectores causarían grandes congestiones vehiculares”.

Tal es el caso de la Clínica Chicamocha, un importante centro médico de Bucaramanga, en la que sus directivos denuncian que han ocurrido varios accidentes por la construcción de la cicloruta.

En un vídeo quedó registrada la caída de una mujer que iba para una cita médica y terminó en el piso después de que se bajó del taxi.

“Ayer empezó la construcción de la cicloruta y ya hemos tenido casos de pacientes que se han caído y se han golpeado fuerte por la diferencia entre el piso y el andén”, informó Francisco Silva, director médico de la Clínica Chicamocha.

Lo insólito del caso, según denunció el directivo, es que hay pacientes en sillas de ruedas que no pueden ingresar al centro médico.

“Vienen pacientes con sillas de ruedas que no pueden entrar a la institución, es una situación que uno no entiende por qué no hicieron la cicloruta por el otro carril, lo hacen justo al frente de una clínica que tiene servicio de urgencias”, informó el director médico de la Clínica Chicamocha.

El centro médico realizó un derecho de petición en el que pidió explicaciones de la construcción de la cicloruta frente a ese lugar, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta de la Alcaldía de Bucaramanga.