¿Qué puede esperarse del acercamiento del Gobierno de Petro con Nicaragua y Venezuela?

Luego de conocerse que el Gobierno de Gustavo Petro decidió no asistir a la sesión de la OEA donde se condenaron las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega, desde la oposición se formularon duras críticas a la manera en que la administración nacional llevará a cabo el relacionamiento diplomático.

Expertos hablaron en Mañanas Blu sobre los acercamientos de Colombia a las dictaduras de América latina.

Escuche la opinión de Alfredo Rangel, exembajador de Colombia en Nicaragua; Rodrigo Pardo, exministro de Relaciones Exteriores; y a la investigadora Sandra Borda.

“La población de frontera necesita atención y toda la problemática binacional, comercial y de seguridad, va a tener mejor resultado si estamos en condiciones de hablar”, declaró Borda acerca del restablecimiento de relaciones con Venezuela.

“Se equivocó en no ir y en no dar la cara y explicar las razones por las cuales no fue, dejando esto a la especulación”, agregó la docente.

El exembajador Rangel dijo que están equivocados quienes argumentan que Nicaragua suavizará sus posturas en materia de litigios en el archipiélago de San Andrés y Providencia.

“Todo eso no lo va a cambiar Ortega por una votación más o una votación menos en la OEA. Quienes lo argumentan tienen una comprensión muy ingenua de lo que son las relaciones de poder, la geopolítica, la dictadura de Nicaragua”, sostuvo Rangel.