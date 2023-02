“Que salgan a marchar muchos colombianos; necesitamos un mensaje para Petro”: Paloma Valencia

Ante las marchas que se registraron en Colombia a favor del Gobierno convocadas por el mismo presidente Gustavo Petro, la senadora Paloma Valencia se refirió en Mañanas Blu sobre las manifestaciones de la oposición previstas para este miércoles, 15 de febrero.

“Esperamos que salgan muchos colombianos, porque yo creo que el mensaje de hoy es muy importante. Es un mensaje para el presidente Petro, de que él es el presidente, pero que en las democracias uno construye sobre lo construido, que en las democracias no se puede llamar a destruir, no se se puede llamar a desconocer lo que los gobiernos reciben como legado de la construcción colectiva. El tema de salud del presidente puede ser pionero, en llevar la salud a las regiones más apartadas, en mejorar el sistema que tenemos, pero no puede demoliendo lo que tanto le costó al país. Este es un llamado a la sensatez al presidente, a que deje la campaña y asuma como como presidente que implica tener cabeza fría, dejar de ir a las activistas que tiene como ministras y más bien oír el consejo reposado de otro de sus ministros que lo llaman a la sensatez.”, indicó la congresista.

Valencia se pronunció sobre los puntos de concentración y la logística de las marchas propuestas por la oposición programas para este miércoles, 15 de febrero.

“Es una marcha que ha ido convocando la ciudadanía y que hemos venido acompañando varios dirigentes políticos. En Bogotá el punto de concentración es el parque Nacional y en las redes sociales se han publicado diferentes sitios de encuentro, incluso hemos hecho un esfuerzo de establecer un solo mensaje, ya que hay tantos grupos civiles participando. Lo importante es que la ciudadanía se movilice con espíritu cívico y con respeto por los demás y la fuerza pública… la idea es ir en contra de refundarlo todo, la idea del que en el país no hay nada y que lo que haya hay que acabarlo para comprar un lote y empezar todo de nuevo”, resaltó la congresista.

Sitios de concentración de marchas de este miércoles:

Marchas.

Finalmente, la senadora habló del expresidente Álvaro Uribe y su bajo perfil en las manifestaciones programadas y mencionó que el líder natural del Centro Democrático no quiso que la ciudadanía pensará que las marchas son totalmente uribistas.

