Congresistas piden a Petro respetar división de poderes tras advertencia si no se aprueban reformas

El presidente de la República, Gustavo Petro, desde uno de los balcones de la Casa de Nariño dio un duro discurso ante centenares de personas que se concentraron en la Plaza de Armas. Allí, el jefe de Estado defendió las reformas presentadas ante el legislativo y anunció que presentará en los próximos días la reforma pensional y laboral.

Sin embargo, durante su discurso, que duró más de una hora y treinta minutos, llamó la atención una advertencia que hizo si las reformas no son aprobadas.

“Quizá mis palabras sean tomadas como una necedad, no como el aprendizaje de la historia de Colombia. Quizá se repitan los hechos de 1938, cuando detuvieron la revolución en marcha. Quizá en los círculos del poder económico se tejan mecanismos para impedir, a partir del dinero, una época de cambio. Si eso es así, solo hay que recordar 1938: detener la revolución en marcha condujo al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán”, señaló.

De inmediato, algunos partidos de oposición e independientes criticaron lo dicho por el mandatario y le indicaron que su papel es el de unir y no el de dividir.

“No le queda bien al presidente de la República andar creando chismes en un discurso de balcón. El presidente es el símbolo de la unión de una nación y lo que hoy en medio de estas dificultades económicas, de inflación, decrecimiento, de empleo. Lo que requiere son voces sensatas y sobre todo en cabeza de quien administra la nación y no más divisiones ni discursos de odio de clases”, señaló el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez.

También, desde Cambio Radical, el senador Carlos Fernando Motoa le recordó que el Congreso está es para debatir las propuestas del legislativo y que no jugara con los ciudadanos.

“Al presidente Petro hay que pedirle que no oculte al Congreso si no se aprueban sus reformas, que no juegue con la gente, con los ciudadanos a punta de símbolos y a punta de narrativas. Que hable menos en la ventana del palacio y gobierne más. Aquí estamos para debatir sus propuestas con respeto, pero con contundencia. Yo le pido que respete el equilibrio de poderes y que respete las instituciones o le pregunto: ¿Es que se acostumbró a los bloqueos para cumplir sus objetivos? La campaña ya terminó presidente”.

Incluso, el senador Motoa fue claro en señalar que esa manifestación obedece a que su popularidad y su buena imagen está disminuyendo ante los colombianos.

“Veo un presidente desencajado y puede tener como motivación los últimos sondeos de opinión pública, donde claramente se ve, se percibe, que su imagen desfavorable va en aumento y que las reformas propuestas, porque han sido improvisadas, erráticas, poco socializadas, no tienen el respaldo ciudadano”, expresó.

