“Que se corrija mapa sobre hambre, Colombia no puede estar al lado de Etiopia”: Marta Lucía Ramírez

“No corresponde a la realidad”, dijo la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en Mañanas BLU sobre el pedido que hizo directamente al representante de la FAO en el país, Alan Bojanic, para que retire a Colombia del mapa de los países con mayor riesgo de padecer de hambre aguda; la dependencia de la ONU se disculpó.

En dicho informe, se incluyó a Colombia en la lista de los 20 países del mundo que atraviesan problemáticas por la crisis de hambre. Esto, de acuerdo a cifras del 2020. Según la canciller, estos datos no son acorde a la situación del país.

Explicó que la solicitud que hizo por el “hecho de que se publique un mapa donde pongan a Colombia como uno de los peores países del mundo en materia alimenticia”, es porque eso “no corresponde a la realidad”.

“Esto no quiere decir que no reconozcamos que en Colombia hay pobreza; aumentó por la pandemia, pero a pesar de eso, se reconoce que el país ha crecido”, comentó. Además, hizo referencia a los demás países que están en el mapa, los cuales se “han caracterizado por décadas por su situación de hambre”.

"Lo grave es ese mapa, en algunas de las cifras coincidimos, pero hay muchas otras en las que no (…) Un millón de personas, gracias al Gobierno, no tuvieron una situación peor. Que se corrija el informe, Colombia no puede estar en el mapa de peores, no podemos estar al lado de Etiopia", afirmó.

“El país ha tenido un retroceso en materia de pobreza como consecuencia de la pandemia, pero por eso el énfasis de todos los programas sociales a millones de familias, para que tengan la capacidad de comprar el mínimo de alimentos. Es algo por lo que trabaja el Gobierno permanentemente”, recalcó.

La canciller Ramírez añadió que no aceptan “informes que descalifican injustamente a Colombia”.

Según el Programa Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la crisis alimentaria se agudizará entre febrero y mayo del 2022, en países como Colombia, Honduras y Haití.

De acuerdo con el informe Focos de Hambre, cerca de 7,3 millones de colombianos sufren de inseguridad alimentaria y necesitan asistencia alimentaria en este año.