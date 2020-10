¿Qué significó para las víctimas que las Farc pidieran perdón por el secuestro?

Las Farc dejaron las armas y firmaron el proceso de paz en 2016, dejando atrás décadas de sangre y guerra; ahora, pidieron perdón a las familias que padecieron el secuestro.

A través de una carta, exmiembros de las Farc pidieron perdón a quienes fueron víctimas de secuestro cuando estaban alzados en armas y señalaron que esta práctica fue un “gravísimo error” del cual no les queda más que el arrepentimiento.

Camilo González, presidente de Indepaz, habló sobre la implementación del secuestro por grupos armados ilegales y sobre el pronunciamiento de las Farc.

"Dan una señal al país de un reconocimiento de la verdad, de un hecho atroz de la historia del conflicto de Colombia y es muy importante para la no repetición", dijo.

Por su parte, Jhon Frank Pinchao, quien estuvo secuestrado desde el 1 de noviembre de 1998 y logró escapar el 27 de abril de 2007, señaló que una carta no es suficiente para pedir perdón, pues este tipo de manifestaciones se deben realizar bajo un proceso jurídico.

"Cuando dicen que fue un error, no fue un error, fue un crimen”, dijo.

“Hay impunidad total, ellos deberían decir perdón por el crimen que cometieron, no por un error”, afirmó Jhon Frank Pinchao.

Clara Rojas, exjefe de debate de la entonces candidata presidencial Íngrid Betancourt en 2002, también se pronunció sobre el comunicado de las Farc.

“Me pareció un paso muy importante, es la primera vez que ellos reconocen que secuestraron. Me parece importante que pidan perdón, que reconozcan, hicieron una reflexión valiosa, se habían demorado”, dijo.

De la misma manera, señaló que uno de los procesos más valiosos para ella fue perdonar y dejar atrás lo que sucedió, aunque nunca olvidará lo que vivió, sí logró tener tranquilidad en su vida.

“Lo que me ha salvado para vivir estos 13 años, es que no me he permitido anidar odios en mi corazón”, finalizó.

El Coronel Raimundo Malagón, aseguró que aún existen sentimientos encontrados sobre su secuestro, impotencia y recuerdos que le vienen a la cabeza, pero todo lo sucedido le ayudó a superarse como persona y a dejar atrás el dolor y el resentimiento.

