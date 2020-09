“Quien me gritó estudie vaga es un bachiller a los 35 años”: María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal explicó en Mañanas BLU el incidente al final de un evento de la comunidad del barrio El Codito en la que se presentaban las obras de restauración del CAI del barrio.

De acuerdo con Cabal, le faltó suspicacia para darse cuenta que los dos funcionarios de la Alcaldía que llegaron al final, querían sabotear el evento.

“Intencionadamente llegaron estos muchachos a agredir a la Policía, a decirles que no servían. Fue desconocer el hecho del trabajo de la comunidad, llegó un momento que fue tan insoportable que yo les dije respeten, y eso dio pie para que empezaran a insultarme”, comentó.

La congresista manifestó que el hombre que le gritó sería “un señor que se llama William que trabaja en víctimas y reconciliación”.

“Al final de cuentas él quería grabarse, se subió a una red de fan page porque entiendo que está haciendo campaña para un futuro edilato”, enfatizó.

Según Cabal, todo iba bien hasta que llegó el funcionario de la Alcaldía a hacer arengas que estaban fuera de contexto en ese momento.

Publicidad

Finalmente, sobre la frase que le gritaron de “estudie vaga”, muy característica de ella, también tuvo una reacción. “Lo curioso es que me la saca el funcionario que es bachiller y tiene 35 años. Que no sea incoherente, uno con lo único que da confianza en su vida es con la coherencia, no se puede brincar de un lado para otro y no se puede juzgar a los demás de lo que usted carece”, concluyó.

"Estudie Vaga - Estudie Vaga"

Así le dijeron a María Fernanda Cabal los habitantes del Barrio el Codito.

La Policía CRIMINAL celebrando los muertos ajenos.

¡VAGOS DESGRACIADOS! pic.twitter.com/Hd4jGdF6TE — La Paz, Dijo Colombianito.🕊 🇨🇴 🐝 (@LaPazColombiani) September 17, 2020

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio.