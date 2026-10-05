¿Quién ordenó chuzar a Francisco Barbosa en el Gobierno Petro? Habló el exfiscal

El exfiscal general Francisco Barbosa presentó una denuncia ante la Fiscalía por presuntas actividades de espionaje, seguimientos e interceptaciones ilegales que se habrían realizado durante el gobierno de Gustavo Petro. En entrevista con Recap Blu, Barbosa aseguró que habría sido objeto de perfilamientos y consultas de información por parte de entidades como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la DIAN y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por lo que pidió ser reconocido como víctima mientras se establece qué ocurrió.

Barbosa explicó que la información que motivó su denuncia señala que durante una auditoría realizada a la DNI se recopilaron 147 terabytes de información, además de 40 equipos de cómputo, celulares y tabletas que serían entregados a la Fiscalía. El exfiscal afirmó que espera conocer el contenido de ese material para determinar el alcance de las presuntas operaciones de inteligencia.

Publicidad

“Yo no sabía la dimensión, no sabía qué había ocurrido”, manifestó, al señalar que durante el gobierno Petro tenía dudas sobre posibles seguimientos a su alrededor.

El exfiscal relacionó esas sospechas con la tensión que mantuvo durante ese periodo con el entonces presidente y mencionó decisiones de su administración frente a investigaciones que involucraban al Gobierno y su entorno. Recordó, entre otros asuntos, los casos de Laura Sarabia y Nicolás Petro, así como su denuncia de 2023 sobre las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza y Fabiola Perea. Barbosa sostuvo que el propósito de los seguimientos en su contra pudo haber sido conocer los movimientos de la Fiscalía y agregó que también se debería establecer si hubo operaciones similares después de su salida del cargo.



¿Algún nombre detrás del seguimiento?

Sin embargo, al ser consultado directamente sobre quién pudo haber ordenado las presuntas interceptaciones y seguimientos en su contra, Barbosa evitó señalar a una persona concreta.



“Yo no puedo decir en este momento quién es el responsable de eso”, afirmó.

Francisco Barbosa y Gustavo Petro Fotos: AFP y Presidencia

El exfiscal pidió que la investigación avance y recordó que, en el caso de las interceptaciones a Marelbys Meza, varios policías que participaron en los hechos aceptaron cargos y fueron condenados, mientras que Laura Sarabia fue imputada por la Fiscalía en relación con ese caso.

Publicidad

Barbosa también recordó que en enero de 2023 se negó a levantar órdenes de captura con fines de extradición contra varias personas, solicitud que, según relató, había sido realizada por el entonces presidente Petro. Explicó que tomó esa decisión porque consideraba que no podía suspender órdenes de ese tipo sin exponerse a consecuencias legales en Estados Unidos. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de revisar los mecanismos de control sobre los organismos de inteligencia y señaló que debería establecerse la trazabilidad de las consultas de información para determinar quién las solicitó y con qué propósito.

Finalmente, el exfiscal sostuvo que la investigación debe establecer si se cometieron delitos y quiénes serían los responsables.

Publicidad

“Si se cometieron delitos, delitos además que tienen que ver necesariamente con normas penales que existen”, manifestó, al mencionar posibles conductas como violación ilícita de comunicaciones, interceptación de datos informáticos, abuso de función pública y concierto para delinquir.

Barbosa aseguró que hará seguimiento al proceso y que espera conocer el material que será entregado a la Fiscalía para determinar qué ocurrió con él, con otros funcionarios y con las demás personas que, según la información conocida, también habrían sido objeto de seguimientos.