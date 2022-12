Quisiera creer que no hay intereses políticos en paro camionero: viceministro

El viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Dimitri Zaninovich, defendió, en diálogo con BLU Radio, la gestión del Gobierno nacional para poner fin al paro camionero y a propósito dijo que no descarta que detrás haya intereses políticos.



“Nos llegan muchos mensajes, vemos que muchas veces ni siquiera la discusión se centra en lo técnico o en encontrar una solución, sino por el contrario se fijan posiciones que parece están alimentadas por un interés político. Yo no quisiera pensar que es así”, expresó.



De otro lado, aseguró que día a día el Ministerio está monitoreando el desabastecimiento de alimentos, que ya se siente en las principales ciudades del país.



La posición de los camioneros



Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Cargas, negó que un audio que circula en las redes sociales sea de autoría de los camioneros.



“Rechazamos esa postura. A estos movimientos llega cantidad de gente y nosotros no podemos dejar que esto prospere”, explicó.



De otro lado, el dirigente gremial aseguró que el Gobierno nacional quiere desplazar a los camioneros sin atender sus peticiones, tales como la nueva tabla de fletes.



“Este problema viene desde que salió el nuevo sistema de fletes, que instauró el gobierno Santos en 2011, que han demostrado que no tienen la practicidad para asistir a los transportadores”, dijo.



Agregó que los el primer punto que separa al gremio con el Gobierno es el de los fletes porque el actual sistema no es práctico.



“No es una tabla como si fuera la tabla de una cama. Es una estructura de costos fijos, de costos variables, que es técnica, dinámica y moderna y que dice realmente cuántos son los costos”, dijo.



En ese sentido, el dirigente gremial aseguró que de cada 100 pesos que el camionero recibe, 70 van para los rubros de fletes y peajes.



En cuanto a la chatarrización, Ramírez dijo que “falta claridad en las cuentas” por parte del Gobierno nacional.