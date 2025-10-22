Ratifican medida de aseguramiento a subintendente de la Policía por apropiarse de arma incautada

El Tribunal Superior Militar Policial ratificó la medida de aseguramiento impuesta al subintendente de la policía en el Chocó, Jhon Jeiler Martínez García, investigado por la presunta apropiación de un arma incautada durante un operativo.

Según la evidencia recopilada, el funcionario del Gaula de la policía habría recibido una pistola calibre 9 milímetros, marca Taurus, que fue decomisada en un operativo realizado en enero de 2024 en Quibdó (Chocó).

Aunque tenía la orden de entregar el arma al almacén transitorio de evidencias de la institución, Martínez presuntamente decidió quedarse con la pistola, la cual fue decomisada nuevamente en septiembre durante otro procedimiento policial.

Los magistrados negaron el recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado contra la decisión del Juzgado 148 de Instrucción Penal Militar, que había ordenado su reclusión en un establecimiento carcelario destinado a miembros de la policía.



Con esta decisión, el tribunal mantiene la medida de aseguramiento en contra del subintendente mientras avanza el proceso judicial en su contra por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.