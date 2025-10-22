En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Absolución Álvaro Uribe
Lista Clinton
Pelea Petro - minvivienda
General William Rincón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ratifican medida de aseguramiento a subintendente de la Policía por apropiarse de arma incautada

Ratifican medida de aseguramiento a subintendente de la Policía por apropiarse de arma incautada

El uniformado Jhon Jeiler Martínez habría tomado una pistola calibre 9 mm que debía ser entregada al almacén de evidencias de la institución.

pistola.png
Suministrada
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

El Tribunal Superior Militar Policial ratificó la medida de aseguramiento impuesta al subintendente de la policía en el Chocó, Jhon Jeiler Martínez García, investigado por la presunta apropiación de un arma incautada durante un operativo.

Según la evidencia recopilada, el funcionario del Gaula de la policía habría recibido una pistola calibre 9 milímetros, marca Taurus, que fue decomisada en un operativo realizado en enero de 2024 en Quibdó (Chocó).

Aunque tenía la orden de entregar el arma al almacén transitorio de evidencias de la institución, Martínez presuntamente decidió quedarse con la pistola, la cual fue decomisada nuevamente en septiembre durante otro procedimiento policial.

FOTO PISTOLA - CREDITO AFP.jpeg

Los magistrados negaron el recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado contra la decisión del Juzgado 148 de Instrucción Penal Militar, que había ordenado su reclusión en un establecimiento carcelario destinado a miembros de la policía.

Con esta decisión, el tribunal mantiene la medida de aseguramiento en contra del subintendente mientras avanza el proceso judicial en su contra por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Policía Nacional

Arma de fuego

Publicidad

Publicidad

Publicidad