Reacciones encontradas tras conocerse reunión de Pastrana y Uribe con Trump

Luego de conocerse la reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana con el presidente de EE.UU., Donald Trump, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda aseguró que la política exterior del gobierno de Estados Unidos se empeña en romper las buenas relaciones.



Aunque aún no hay un pronunciamiento oficial del Centro Democrático sobre el encuentro con el presidente Trump, el senador Álvaro Uribe Vélez ha dicho que fue un encuentro social y una invitación de terceros.



Sin embargo, las reacciones ante esta atípica reunión no se han hecho esperar. El exprocurador Alejandro Ordóñez expresó en su cuenta de Twitter:

Esperanzadora reunión entre Trump, Uribe y Pastrana, Santos no hará lo que se le venga en gana. — Alejandro Ordóñez (@A_OrdonezM) April 15, 2017

Mientras que el senador Iván Cepeda aseguró que “es una decisión incorrecta por parte de la nueva administración estadounidense, pero no sorprende porque las decisiones que toma el presidente Trump no obedecen a la lógica de la diplomacia y de las buenas relaciones internacionales”.



“Así que de un gobierno que no respeta los canales oficiales y el protocolo se puede esperar cualquier cosa. Pero es evidente que el presidente Trump, está empeñado en realizar una política exterior que rompe las buenas relaciones en muchos de los campos en los que anteriormente se tenía”, añadió Cepeda.



El senador del Polo Democrático dijo también que espera que haya una pronta reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Donald Trump, y que habrá que ver qué repercusiones tiene este acercamiento que se ha producido entre el Centro Democrático y el actual gobierno estadounidense.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Hay polémica por las circunstancias de la muerte de Martín Elías. Joaquín Guillén, exmánager del cacique de la junta y padrino del cantante fallecido, responsabiliza al conductor del accidente en el que perdió la vida el cantautor.



-Una persona perdió la vida ahogada en playas del Atlántico durante la Semana Santa.



-Un ciudadano venezolano murió en la terminal de transporte terrestre de Medellín, al parecer por causa natural.



-Al menos 24 negocios fueron saqueados en estado Miranda, Venezuela, durante la noche del viernes.