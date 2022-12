Rechazan dos pruebas que mostrarían que Andrade supo de sobornos de Odebrecht desde 2015

El juez 25 de conocimiento de Bogotá rechazó dos pruebas que presentó la Fiscalía contra el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade. Se trata nada menos que de su agenda y su correo electrónico en los que, según fiscales, “se relacionan unas fechas de conocimiento de sobornos desde 2015”.

Fuentes del proceso aseguran que son correos cruzados entre Andrade y los brasileños sobre los ilícitos de la multinacional.

En diálogo con Blu Radio, Andrade aseguró que los correos electrónicos que tiene la Fiscalía no muestran ninguna irregularidad en sus actuaciones.

“Nosotros revisamos los correos electrónicos de los que ella habla y esos correos electrónicos son las explicaciones que pedimos nosotros (ANI Y Secretaría de Transparencia) a Odebrecht por la investigación en Brasil, para determinar cómo debíamos actuar preventivamente en Colombia”.

Asimismo, Andrade añadió que aunque trató de hacer algo en Colombia por la corrupción de la multinacional en Brasil no pudo. “Nosotros le hicimos una consulta al Consejo de Estado pero, desafortunadamente, no pudimos actuar porque la ley dice que no podemos actuar sobre contratos en Colombia si los delitos ocurrieron en otro país. Lo que nosotros estábamos siendo era diligentes”.

Andrade añadió que la Fiscalía incurrió en una falsedad porque “esos no son los hechos de corrupción que se dieron en Colombia, sino en Brasil que salieron en la prensa en el 2015. Una vez la Fiscalía tergiversa la información en esta persecución injusta contra mí”.

Según el juez, las pruebas se obtuvieron después de la acusación y entonces son extemporáneas porque la Fiscalia sólo puede recaudar pruebas antes de esa etapa.

La fiscal del caso respondió: “No fue negligencia de la Fiscalía, la Fiscalía lleva años investigando el caso Odebrecht y duramos todo este tiempo tratando de conseguir esa prueba y siempre nos la negaron en la ANI. Por otro lado, la misma secretaria del doctor Andrade en su declaración dijo que eso no existía y que eso se iba borrando paulatinamente, ante esa dificultad qué más hacíamos”.

Añadió que de la existencia de esas pruebas se percataron por una actividad que ordenó la Corte Suprema porque la ANI siempre le negó a la Fiscalía que existían.

“Mal haría yo en guardarme esa información para más tarde sacar otra investigación contra el señor Andrade”, puntualizó la fiscal.

Sobre la nulidad en las pruebas, Andrade dijo que “Es un tema procesal de garantías de defensa, la Fiscalía no puede traer pruebas posterior a la audiencia de acusación y ellos prosiguieron con investigaciones y el juez dijo que no tenía procedencia”.

Aseguró, finalmente, que su secretaria nunca negó esas pruebas a la Fiscalía.