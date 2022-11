Reclusos de la cárcel de Palogordo en Girón, Santander, se rebelan por falta de agua potable

Más de 2.000 internos de la cárcel de Palogordo de Girón, Santander, se declararon en desobediencia pacífica ante la escasez de agua potable que se está presentando en el penal. Esto debido a los derrumbes provocados por el invierno, los cuales taponaron la captación del agua del acueducto de Piedecuesta desde hace ya una semana.

Los internos dieron a conocer la desobediencia pacifica a través de tres comunicados en los que, entre otras cosas, explican las acciones que realizarán para manifestar su protesta porque no tienen agua potable y no hay un plan de contingencia que les permita solventar sus necesidades básicas.

“Nos han venido suministrando entre 5 y 7 litros de agua para tres internos, cosa que es totalmente insuficiente para nuestras necesidades, ya que no nos alcanza ni para bañarnos, ni para lavar la ropa, y mucho menos para tomar”, explicaron los internos en unos de los comunicados.

Teniendo en cuenta que la desobediencia de los internos no fue atendida por la dirección del penal y tampoco se convocó a una mesa de diálogo los reclusos explicaron que este 12 de noviembre no permitirán que los encierren en las celdas, ya que según lo informaron, no les han solucionado de ninguna forma la problemática del suministro del agua potable.

“Dejamos claro que estamos en una desobediencia digna, pacífica y justa, que la mantendremos hasta que se resuelva nuestra petición, desde el inicio de la protesta hemos buscado el diálogo con la institucionalidad para no tener que seguir avanzando en otra medida, por lo tanto, responsabilizamos al Inpec en cabeza de la dirección, frente a cualquier tipo de represalia que se pueda tomar en contra nuestra por ejercer el derecho a la protesta”, explicaron los internos en uno de los comunicados.

