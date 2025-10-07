Red de Veeduría Ciudadana denuncia penalmente a minDefensa por escándalo de helicópteros

La Red de Veedurías Ciudadanas denunció penalmente al ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, por no ejercer sus funciones supervisando el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI17, que hoy tiene embolatado un anticipo de 16 millones de dólares.

De acuerdo con la Contraloría General de la República, el Gobierno avanzó con la contratación del mantenimiento con la empresa Vertol, a pesar de que no se tenían los soportes que certificaran las capacidades técnicas y financieras de la compañía.

Helicópteros MI-17 varados Foto: Noticias Caracol

“No ha formulado su despacho las denuncias y quejas de ley, ni materializado las sanciones de ley, incluida la caducidad del contrato, frente a tan graves hechos y habiendo permitido tan garrafal, desproporcionado, grave y evidente afectación a los principios de la contratación pública, al patrimonio público, en monto superior a los 16,2 millones de dólares, el servicio de seguridad para la ciudadanía e incluso de los operativos militares y, por ende, la protección de sus propias tropas y afectando la buena marcha del Ejército Nacional”, señala la denuncia presentada por Pablo Bustos, de la Red de Veedurías Ciudadanas.

Además de la denuncia penal, Bustos presentó una queja disciplinaria ante el procurador Gregorio Eljach.



Hoy, tres de los MI17 del contrato están en vuelo y los demás no han sido reparados. El Gobierno reconoció que la demora del contratista en la entrega de los helicópteros reparados ha obligado a utilizar los Black Hawk, que son más costosos de volar porque no están pensados para el transporte logístico, sino para el combate. Con los MI17, la Fuerza Pública suplía necesidades como el transporte de tropas e insumos.