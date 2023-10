Reforma a la salud: reanudación será a media máquina en el Congreso

Tras la pausa de varios días por cuenta de las elecciones, este miércoles, la plenaria de la Cámara de Representantes retomará sus actividades con el segundo debate de la reforma a la salud en medio de la crisis que se presenta en la EPS Sanitas y la deuda de esta con Cruz Verde.

Hasta ahora, se han discutido 63 artículos de la reforma a la salud, de ellos 8 fueron eliminados y están pendientes por darle el trámite a 72 artículos que tienen temas como las funciones de la ADRES y de las Gestoras de Salud y Vida, entre otros.

Sin embargo, después de las elecciones, esta reforma a la salud podría tramitarse de manera lenta en el legislativo como lo considera el representante German Roso del partido Liberal: “La discusión de algunos artículos que eran los light está llevando un gran tiempo de discusión ahora imagínese donde hay complejidades donde hay ciertas y grandes diferencias de distinto políticos y gremiales. El tiempo no se sabe", señaló.

Mientras tanto, desde el Pacto Histórico y su ponente, el representante Alfredo Mondragón, consideran que el trámite de la reforma a la salud se dará en este mes de noviembre y en medio de la crisis que se conoció de la EPS Sanitas y sus medicamentos con la compañía Cruz Verde.

"Por eso demuestra la urgencia de aprobar una reforma a la salud que garantice que los prestadores, tanto de servicio como tecnologías de salud le lleguen sus pagos de manera oportuna y no a través de esa especie de peaje intermediario que convirtieron las EPS”, valoró Mondragón.

“Yo he sido un crítico de la reforma a la salud y en mi caso continuare con ella pero yo no la he votado el articulado y no veo condiciones para hacerlo”, explicó, por su parte, el representante Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U.

Por el momento, la reforma a la salud ha recibido apoyo del Pacto Histórico, Liberales, La U, Comunes, Afros y algunos representantes de las circunscripciones de paz, alcanzando votaciones para su aprobación. Sin embargo, partidos como el Conservador no la han votado, y el Centro Democrático y Cambio Radical la han votado negativa, pidiendo además que se evalué lo aprobado.

“Le hago un llamado a que los compañeros del congreso miremos y revisemos lo que estamos aprobando. No podemos aprobar esta reforma a la salud porque más tarde nos vamos a arrepentir lo que estamos haciendo con el sistema. Es indudable de que se requiere una reforma del sistema de salud pero no de esta manera”, expresó el representante Jairo Cristo.

En total, son 143 los artículos que contiene la reforma a la salud y le falta el trámite en el Senado de la República.

“El Gobierno nacional debería estar pensando cómo remediar los problemas financieros que ha creado la crisis institucional y de desconfianza que ha generado, en vez de seguir avanzando con un texto de reforma que no tiene ningún tipo de claridad, qué desmonta al sistema que ha llenado el país de incertidumbre a las instituciones y por supuesto que ha golpeado las finanzas de cada una de las entidades del sector salud. Eso debería por lo menos, paralizar el trámite de la reforma”, indicó el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático.

