Reforma pensional: abecé de los cambios para la cotización de las mujeres

La reforma pensionalen Colombia ha generado muchas dudas y preocupaciones entre los trabajadores por los cambios que supone. Por eso, en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el experto en pensiones Marcelo Duque respondió a las preguntas que más inquietan a los que hoy cotizan en un fondo.

En primer lugar, dijo esta reforma busca realizar cambios en el sistema actual bajo la idea de hacerlo más sostenible y equitativo. Sin embargo, también implica modificaciones en los requisitos y beneficios para acceder a la pensión, pero, añadió, lo más probable es que la aprueben en los debates del Congreso porque tiene varios puntos “rescatables”.

“El tiempo está muy justo porque es de aquí al 20 de junio, pero yo creo que la logran sacar. Hay que tener presente que va a la Plenaria, a la Cámara y a la conciliación de los textos, que hay diferencias entre el texto del Senado, por ejemplo, con un tema de mujeres y el texto que está revisando la Cámara”, comentó.

Edad de pensión para mujeres

Una de las principales modificaciones es el cambio en la edad de pensión. Actualmente, se requiere tener 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres para poder acceder a la pensión. Con la reforma, se mantendrá la edad de pensión, pero se irá reduciendo gradualmente a partir de enero de 2025. Esto significa que las mujeres podrán pensionarse con menos semanas cotizadas a partir de esa fecha, entendiendo las dificultades que sufren para encontrar un empleo.

Otro aspecto importante es el tema de las semanas cotizadas. Actualmente, se requieren 1.300 semanas de cotización, lo cual equivale a aproximadamente 25 años de trabajo. Con la reforma, este requisito se mantendrá, pero también se reducirá a partir de enero de 2025. Esto beneficiará a las mujeres, especialmente aquellas que han tenido interrupciones en su vida laboral debido al cuidado de hijos.

“La edad no cambia, es decir, sigue siendo 57 años para las mujeres. El otro requisito para pensionarse en Colpensiones es las semanas, que hoy son 1.300, eso equivale a 25 años de cotización y ahí hay un punto importante, ojo, que son cotizados, no tiempo (…) Entonces, se suma el tiempo exacto y, en concreto, el beneficio viene incluso desde un fallo de la Corte Constitucional del año pasado, que reconoce la menor posibilidad de acceso de las mujeres a la vida laboral formal, por tanto, no construyen historia laboral o semanas y, el otro punto central, el trabajo en casa como un trabajo físicamente muy pesado que no tiene remuneración, menos aún cotización y menos semanas. Entonces, tomando esos dos elementos hoy es un hecho que, a partir de enero del 2026, las semanas de las mujeres irán reduciéndose gradualmente”, explicó.

En cuanto a la pensión de las mujeres, se reconocerá la maternidad como un factor que reduce las semanas requeridas para la pensión. Por cada hijo, se reducirán 50 semanas, lo cual equivale a aproximadamente un año. Esto proporciona un reconocimiento a las mujeres que han tenido cargas adicionales en su vida laboral debido a la maternidad, detalló.

Es importante destacar que estas modificaciones aplican para todas las mujeres, independientemente de si están en el régimen de transición o en un fondo privado. Sin embargo, es necesario tener al menos 750 semanas cotizadas a julio 1 de 2025 para acceder a estos beneficios.

En cuanto al financiamiento del sistema de pensiones, dijo que es importante tener en cuenta que la reforma busca corregir el problema fiscal que enfrenta actualmente el sistema. Esto implica que las pensiones futuras pueden ser más bajas que las actuales, especialmente para los jóvenes.

