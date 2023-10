Reforma pensional: ¿cuáles son los cambios que Fedesarrollo le propone al Gobierno?

Exfuncionarios y varios sectores han presentado algunas propuestas para ajustar el actual texto de la reforma pensional. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el director ejecutivo de Fedesarrollo , Luis Fernando Mejía, detalló qué es lo que le piden al Gobierno, pues, aunque “apunta en la dirección correcta, requiere ajustes”, según dijo.

Reforma de “pilares”

“Frente a los cambios, lo más importante, diría yo, tiene que ver con la reducción del umbral del componente público. Esta es una reforma de pilares y el primer pilar es el pilar solidario que les comentaba y luego viene un pilar público, donde todos los colombianos que estamos trabajando, estamos ocupados, debíamos aportar los primeros tres salarios mínimos sobre los tres salarios mínimos a Colpensiones. Ese pilar consideramos que es muy alto, deberíamos reducirse a uno o dos salarios mínimos, en parte para garantizar la sostenibilidad de ese esquema hacia adelante”, explicó.

¿Cómo se financia un pilar público de reparto?

Según indicó, esto funciona con las cotizaciones de los jóvenes, “de quienes ya están trabajando actualmente” y dichas son “utilizadas para pagar las pensiones de quienes disfrutan” ya de una.

“El envejecimiento poblacional de nuestro país ha sido acelerado. Cada vez hay menos jóvenes en proporción a los adultos mayores. Así que entre menos y al umbral, mayor va a ser la posibilidad de hacer ese esquema público sostenible en el tiempo”, agregó.

En ese sentido, Mejía reconoció que destacan “los elementos positivos que trae esta reforma, especialmente, en lo que tiene que ver con ese pilar solidario”.

“Es un pilar que entregaría un subsidio equivalente a cerca de 224.000 pesos mensuales a los adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad y eso ayuda a resolver buena parte de los problemas de cobertura. No lo hace a través del sistema pensional, sino a través justamente de los subsidios que pueden ser fundamentales para reducir, justamente, la vulnerabilidad de esas personas que tienen la detención, pero que no pueden acceder a una pensión porque no cumplieron requisitos”, subrayó.

Esquema diferencial para las mujeres

Otro elemento, según añadió, tiene que ver con el esquema diferencial para las mujeres, que, de acuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional, “obliga a hacer uno con enfoque de género para el acceso a la pensión”.

“Nuestra propuesta es que se acoja lo que había planteado inicialmente el Gobierno, una reducción de 50 semanas por cada hijo; hasta tres hijos. Lo que implicaría que habría una reducción máxima de ciento cincuenta semanas, no las 300 que se plantean en la condición actual”, precisó.

Régimen de transición

“Finalmente, en el régimen de transición, estamos proponiendo que se haga algo menos generoso, como está planteada actualmente. Quien ya tenga 900 semanas siendo hombre, 750 semanas siendo mujer, podría mantenerse en el esquema actual; nuestras propuestas que se haga para 1.000 semanas, que era también la propuesta inicial que había hecho el Gobierno nacional”, puntualizó.

