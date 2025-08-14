Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Registrador Penagos: "Lenguaje de odio no puede tener la última palabra en Colombia"

Registrador Penagos: "Lenguaje de odio no puede tener la última palabra en Colombia"

El registrador Hernán Penagos dijo que los dirigentes políticos deben contribuir a desescalar el lenguaje, pues hay serias dificultades para la democracia.

Hernán Penagos, registrador nacional
Hernán Penagos, registrador nacional
Foto: X @CorteSupremaJ
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: agosto 14, 2025 12:38 p. m.

En las últimas horas, el registrador Hernán Penagos se refirió a la situación de violencia verbal y a las afectaciones que esto está generando para el país, en el mismo sentido, le hizo un llamado a los dirigentes políticos para desescalar el lenguaje.

"El lenguaje de odio y la violencia verbal no pueden tener la última palabra en Colombia. Ya es hora que los líderes y dirigentes del país contribuyan a desescalar ese lenguaje que está generando serias dificultades para la democracia y para el Estado de derecho", señaló Penagos.

En el mismo sentido aseguró que la deliberación política debe garantizarse en todo el territorio nacional.

"No puede segarse la vida de una persona por sus pensamientos, por sus convicciones, mucho menos por sus actitudes o posturas políticas, al contrario, es deber de las entidades del Estado garantizar la deliberación política hasta en el último rincón del territorio nacional como es deber del Estado”, dijo el registrador.

Este pronunciamiento se da después de que se registrara el atentado contra el representante a la cámara por Cambio Radical Julio César Triana, en el Huila. El hecho se dio hacia las 6:00 p. m. justo después de que el congresista saliera del municipio de La Plata. En ese momento armados dispararon contra el vehículo de Triana.

Además, en las últimas horas también se realizaron las exequias del senador Miguel Uribe, quien murió dos meses después del atentado en su contra en Bogotá.

