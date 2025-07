Registraduría adjudicaría contrato para elecciones 2026 a firma vinculada a Thomas Greg & Sons

Este miércoles, 9 de julio, a las 5:00 p.m, será adjudicado el contrato para la logística de las elecciones de 2026, por un valor de 2,1 billones de pesos. Este contrato incluye tanto las elecciones de los Consejos de Juventud de octubre como las elecciones de Congreso y Presidencia del próximo año.

De los nueve interesados en quedarse con este contrato, solo la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 —dentro de la cual está Thomas Greg & Sons— presentó oferta, por lo que sería la adjudicataria. Sin embargo, otras empresas interesadas presentaron observaciones al pliego de condiciones el pasado 17 de junio.

Cadena S.A., por ejemplo, manifestó en una primera etapa su preocupación por la integración, en un solo contrato, de servicios altamente especializados. Además, consideró que los requisitos exigidos para acreditar experiencia habilitante eran restrictivos para empresas que no han ejecutado contratos electorales en Colombia.

La Registraduría no aceptó estas observaciones y explicó que la prohibición de acreditar experiencia a través de subcontratos busca garantizar que una misma actividad no sea utilizada varias veces para justificar experiencia, y que dicha experiencia no se limite a la ejecución técnica, sino también a la asunción de responsabilidades ante el beneficiario final.

El presidente Gustavo Petro ha dejado en evidencia su descontento con Thomas Greg & Sons y con el manejo que esta empresa hace de los datos de los colombianos. El pasado 6 de julio, a través de su cuenta en X, el mandatario escribió:

“Thomas and Gregg decidió ganarse el contrato con trampa a través de un pliego de condiciones sastre, que funcionarios corruptos de Cancillería permitieron (…) Siempre funcionarios corruptos de Cancillería han tratado de burlarse del presidente para imponer los intereses particulares de Thomas and Gregg (sic)”, estas declaraciones las dio refiriéndose al contrato de pasaportes.

Además, Gustavo Petro también puso en duda la transparencia de los próximos comicios:

“¿Qué garantía podemos tener en las próximas elecciones, si el exregistrador, el registrador y el Consejo Electoral han actuado contra nuestros derechos?”, escribió.