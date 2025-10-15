Registraduría suspende temporalmente servicios de registro civil e identificación este miércoles

La Registraduría Nacional anunció la suspensión temporal de los servicios de registro civil e identificación a partir de este miércoles, lo anterior, con el fin de garantizar la transparencia y seguridad en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se harán este 19 de octubre.

“Por motivos de transparencia y seguridad en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud del próximo 19 de octubre, se suspenden los servicios de registro civil e identificación en todas las sedes del país a partir del miércoles 15 de octubre a las 12:00 del medio día”, señaló la Registraduría.

La entrega de documentos de identidad solo estará habilitada hasta las 3:00 p. m. del viernes 17 de octubre y se reanudará el 21 de octubre a las 8:00 a. m.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil invita a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, a consultar el estado de sus documentos y acercarse a las distintas sedes de la entidad para reclamarlos. Actualmente, 585.771 documentos de identidad se encuentran pendientes por ser entregados en todo el país”, señaló la agencia gubernamental.

