Relevo de mandos clave de la Policía: cambios en Dijín y Antinarcóticos

Dos resoluciones firmadas el 31 de diciembre de 2025 por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó una serie de movimientos en la cúpula operativa de la Policía Nacional. Los actos administrativos, que ordenan el traslado de varios coroneles, implican cambios en direcciones, comandos departamentales y metropolitanos que marcan un reacomodo de mandos con impacto directo en áreas como protección, investigación criminal, servicio de policía y control territorial.

Uno de los movimientos más relevantes es el del coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, quien deja el Departamento de Policía Antioquia para asumir como director de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, una dependencia estratégica encargada de la seguridad de personas, instalaciones y eventos de alto riesgo.

En contraste, desde esa misma dirección sale el coronel Luis Roberto González Olmos, quien es trasladado a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), área clave en la lucha contra el crimen organizado y las redes transnacionales.

La Dijín, a su vez, registra otro cambio importante: el coronel Juan Carlos Sierra Pineda deja esa dependencia y pasa a comandar la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, una de las jurisdicciones más complejas del país por su peso urbano y sus indicadores de criminalidad. En el ámbito metropolitano también se destaca el traslado del coronel Héctor Daniel García Acevedo, quien sale de trabajar en la Dirección General de la Policía para asumir funciones en la Policía Metropolitana de Bucaramanga.



Antioquia concentra varios de los ajustes. El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán es designado comandante de la Policía en el Departamento. A estos movimientos se suma el del coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, quien deja la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental para integrarse al Departamento de Policía Cauca, una región priorizada por los retos de orden público y presencia de grupos armados ilegales.

En el plano nacional, la Jefatura Nacional del Servicio de Policía también cambia de mando con la llegada del coronel Néstor Armando Pineda Castellanos, proveniente de la Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional Policial. Este relevo apunta a fortalecer la articulación del servicio policial en territorio y su coordinación con estándares y experiencias internacionales.

Las resoluciones incluyen, además, nuevos nombramientos en direcciones administrativas y comandos regionales. El coronel Luis Carlos Romero Galvis pasa de la Dirección de Antinarcóticos a la Dirección de Incorporación, mientras que el coronel John Ánderon Vargas Izao es trasladado desde Protección y Servicios Especiales para asumir como comandante del Departamento de Policía Tolima. Por su parte, el coronel Édgar Bernardo Moreno Ossa queda al frente del Departamento de Policía de la Sabana.