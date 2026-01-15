En vivo
Relevo de mandos clave de la Policía: cambios en Dijín y Antinarcóticos

Relevo de mandos clave de la Policía: cambios en Dijín y Antinarcóticos

Traslados ordenados por el Ministerio de Defensa reconfiguran direcciones estratégicas y comandos departamentales y metropolitanos en varias regiones del país.

