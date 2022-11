Renuncio si hay algo diferente a justicia transicional para acabar guerra: Henao

“Que se entienda: ¿cómo hacer una transición de un país en conflicto y en guerra si no es con el mecanismo de la justicia transicional? El que me responda eso y me dé otra solución yo le juro que casi que renunciaría a lo que hice”, enfatizó. (Lea también: Jurisdicción Especial para la Paz no es un golpe de Estado: Juan Carlos Henao )

Publicidad

Además, Henao dijo que afirmaciones como la del expresidente Andrés Pastrana son interpretaciones políticas, frente a las cuales no se puede hacer nada.

“Técnicamente, de lejos, no es un golpe de Estado. Decir que hay un golpe de Estado es una frase que termina siendo falsa. Usted no puede tener golpe cuando quien va a juzgar a los guerrilleros es una rama del sistema judicial colombiano, hecho con la Constitución colombiana”, indicó.

Publicidad

Agregó que no hay golpe porque con el acuerdo siguen funcionando los poderes Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial: “lo que hay es un entendimiento político de lo que está pasando. No se puede hacer una justicia transicional sin tocar a los demás poderes”.