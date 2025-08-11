Reportan caída de ceniza del Volcán Nevado del Ruiz

Durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes 11 de agosto, se registró caída de ceniza proveniente del volcán Nevado del Ruiz.

La dirección de los vientos ha dispersado el material particulado hacia Manizales y poblaciones como Villamaría, Chinchiná, Neira y Palestina.

Los pobladores de esos municipios han evidenciado la presencia de cenizas sobre vehículos, techos, estanques de agua y otros.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) no ha reportado cambios importantes en los niveles de actividad del Ruiz, por lo que este continúa en amarillo, lo que significa cambios constantes en su comportamiento y probabilidades de una erupción en días, semanas o meses.

El Ruiz permanece activo desde mayo de 2012. Ha tenido constantes erupciones de ceniza y, algunas veces, episodios de incandescencia. Todos son actividades propias de un volcán activo.

Recuerde estar pendiente de la información oficial del SGC, que es la única entidad que monitorea este volcán en Colombia, a través del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales.