Representante Lina Garrido le pide a la Corte Constitucional tumbar la reforma pensional

La representante a la Cámara por Cambio Radical, Lina Garrido, le pidió a la Corte Constitucional tumbar la reforma pensional, pues asegura que hubo un vicio en el trámite legislativo de la iniciativa.

“El informe oficial señala que el acta N.° 256, correspondiente a la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del día 27 de junio de 2025, no fue aprobada por la plenaria. Esta circunstancia resulta determinante, en tanto que conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el acta constituye el de prueba con mayor pertinencia y conducencia de la existencia de una sesión legislativa”, señala Garrido.

En el mismo sentido la representante a la Cámara señala que por esta situación la sesión del 27 de junio carece de existencia jurídica por falta de quórum no se podía votar la pensional.

Lina Garrido, vicepresidenta de la Cámara // X;: @linamariagarri1

“En la plenaria del 27 de junio se realizaron anuncios de proyectos que serían discutidos y votados en la sesión del 28 de junio. Sin embargo, dado que la sesión del 27 de junio nunca existió jurídicamente, esos anuncios devienen inexistentes. En consecuencia, la sesión del 28 de junio se encuentra viciada de nulidad, por cuanto los proyectos tramitados en ella carecían del requisito previo e indispensable de anuncio”, agregó Garrido.

Ante esta situación la representante a la Cámara pidió a la Corte Constitucional tumbar la reforma pensional.

“Por las razones expuestas, respetuosamente solicito a la Corte Constitucional que, en ejercicio de su función de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, que emita un fallo con el acervo probatorio que tiene en su dominio y así se declare la inexequibilidad de la denominada reforma pensional, por haberse tramitado con base en una sesión plenaria inexistente (27 de junio de 2023) y en consecuencia haberse viciado también la sesión subsiguiente del 28 de junio del mismo año”, pide Garrido.