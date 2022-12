Representante uribista advierte que excandidatos de su partido buscarían quitarle curul

Cuando el pasado 20 de agosto el Congreso de la República eligió en pleno a Carlos Felipe Córdoba como contralor general de la República, el representante a la Cámara del Centro Democrático Óscar Villamizar, quien tenía abierto un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría Departamental de Santander, votó sin presentar impedimento alguno.

Publicidad

Esta situación generó que se empezara a hablar de la posibilidad de un proceso de pérdida de investidura o muerte política al congresista por no haberse declarado impedido para participar de la elección.

Vea acá: Oscar Villamizar quiere luchar por la seguridad democrática desde la Cámara

Publicidad

La advertencia nació de ciudadanos que señalaban que, supuestamente, Villamizar se podría beneficiar en las investigaciones que adelantaba el ente de control por unos hallazgos preliminares hechos sobre adecuaciones locativas cuando fue secretario de Gobierno de Santander.

Publicidad

Sin embargo, el parlamentario explicó que la decisión de votar obedeció a que el proceso, que ya fue archivado, estaba en manos de una contraloría departamental sobre el cual, según dice, la Contraloría General no tendría injerencia.

“Entiendo que el proceso lo entablan por un proceso que en ese momento se tenía en la Contraloría del departamento. Son dos entidades diferentes: no hay ningún tipo de autoridad entre la general y la departamental, la segunda instancia la surte la misma departamental, no hay un superior jerárquico con la Contraloría General, por lo que no se generaba ningún tipo de impedimento para votar la elección del contralor general”, precisó el representante.

Publicidad

Villamizar afirma que hay un interés político de quienes, dice, no lo quieren ver en el Congreso de la República e incluso advierte que detrás del mismo estarían miembros de su propio partido, el Centro Democrático.

Publicidad

“He sido totalmente transparente con el departamento y con el país. Sin lugar a duda, esta es una persecución de personas de la lista del Centro Democrático de la Cámara de Santander que quieren subir, de alguna manera, y que no entienden que esto es con el beneplácito del electorado y la gente santandereana que se siente identificada con nosotros”, agregó.

Blu Radio consultó a varios conocedores de derecho electoral, quienes coinciden en que, en efecto, Villamizar no tendría que haberse declarado impedido, pues la Contraloría General conoce de procesos que adelantan las departamentales de forma excepcional.

Publicidad

Finalmente, serán las autoridades competentes quienes determinen si hay o no lugar a una eventual pérdida de investidura, dependiendo de las circunstancias de este caso en particular.

Publicidad

El representante Óscar Villamizar fue delegado recientemente como investigador en el proceso que se surte en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el fiscal Néstor Humberto Martínez dentro del caso Odebrecht.