Rescatan a tres hombres de Panamá que estaban a la deriva en el pacífico colombiano

En una operación de búsqueda y rescate en el mar, la Armada de Colombia salvó la vida de tres hombres de nacionalidad panameña que permanecieron varios días a la deriva en aguas del pacífico colombiano, tras sufrir fallas mecánicas en la embarcación en la que realizaban faenas de pesca.

La emergencia fue reportada inicialmente por un ciudadano que alertó al Batallón de Infantería de Marina No. 22 sobre la presencia de una embarcación panameña sin rumbo en el área marítima colombiana. De inmediato, la estación de guardacostas de Bahía Solano desplegó una Unidad de Reacción Rápida (URR), la cual inició la búsqueda en la zona señalada con base en los estudios y análisis efectuados por la Capitanía de Puerto del municipio.

Tras cerca de cinco horas de rastreo, los marinos localizaron la embarcación a 80 millas náuticas de Bahía Solano, en el departamento de Chocó. Allí encontraron a los tres tripulantes en delicado estado de salud, con evidentes síntomas de deshidratación severa debido al prolongado tiempo sin acceso a agua potable ni alimentos suficientes.

Los rescatistas brindaron de inmediato primeros auxilios, así como hidratación y alimentación a los afectados, antes de trasladarlos hasta el muelle de la estación de guardacostas de Bahía Solano. Posteriormente, fueron remitidos a un centro médico para recibir atención especializada.

Armada de Colombia

De acuerdo con las autoridades panameñas, la embarcación había zarpado el pasado 13 de agosto desde Antón, Panamá, con destino a la zona de pesca conocida como “Los Santos”. Sin embargo, en medio de la faena, el motor presentó fallas irreparables que dejaron a los tripulantes sin posibilidad de retomar la navegación, obligándolos a permanecer a la deriva hasta ser localizados por las autoridades colombianas.

Tras el rescate, los tres ciudadanos panameños quedaron bajo disposición de Migración Colombia, que adelantará los trámites necesarios para su repatriación.

La Armada de Colombia destacó que este operativo se enmarca dentro de su misión de salvaguardar la vida humana en el mar. En lo corrido del 2025, la Fuerza Naval del Pacífico ha rescatado con vida a 93 personas en distintas emergencias marítimas registradas en esta región del país.

La institución aprovechó para reiterar a pescadores, navegantes y ciudadanía en general la importancia de cumplir con las normas de seguridad marítima, portar equipos de comunicación y contar con los permisos requeridos antes de zarpar, con el fin de garantizar una respuesta oportuna en caso de emergencias.