Respaldamos a Nicolás Maduro y la revolución bolivariana: Farc

"Las Farc no podemos guardar silencio en aras de ganar simpatías. Respaldamos a Nicolás Maduro y la revolución bolivariana, denunciamos la embestida criminal de que son víctimas, llamamos al pueblo colombiano a no dejarse engañar…", dice el escrito publicado en la cuenta oficial de Twitter de las Farc.



La guerrilla señala también que “no son la corrupta oligarquía colombiana ni sus aparatos de opresión los llamados a dar lecciones de democracia y decencia”, en referencia a los recientes pronunciamientos del gobierno colombiano sobre la crisis en Venezuela, que ya cumple tres semanas en multitudinarias marchas a favor y en contra del gobierno Maduro.



Asimismo, indican que “ninguna obra humana es perfecta y seguramente que pueden haberse cometido errores, que pueden repararse y superarse”.



-San Calixto, población de la provincia de Ocaña, atraviesa una emergencia por culpa del invierno. Familias de uno de los barrios fueron evacuadas porque el terreno donde están ubicadas sus casas puede ceder y generar una catástrofe.



-En la mañana de este sábado, usuarios de la EPS Cafesalud protestan en una sede ubicada en el norte de Cali por cese de activadas en esa entidad.



-Por fuga de un ácido altamente corrosivo, trabajadores de una empresa de medicamentos en Barranquilla debieron ser evacuados. La situación no dejó lesionados.