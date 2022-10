Restitución de tierras y víctimas, algunas prioridades del ‘Plan Colombia II’

Aún no se tiene claro si se llamará “Plan Colombia II”, pero lo cierto es que Barack Obama presentará en las próximas semanas al Congreso de su país el proyecto estratégico que sucederá al “Plan Colombia” original y cuyo propósito principal durante 15 años fue lucha contra el narcotráfico. El anuncio lo hizo el propio secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en una columna publicada este fin de semana en el Miami Herald.



BLU Radio conoció detalles de este plan que reestructurará la ayuda a Colombia y la concentrará en el sector social. Y es que si bien en un principio el 80 por ciento de los dineros que aportaba Estados Unidos al país era destinado al sector defensa y 20 por ciento a otros, con el post-acuerdo habrá un cambio sustancial. (Lea además: MinDefensa pedirá a Estados Unidos nuevo Plan Colombia para consolidar la paz ).



Dentro de este “Nuevo Plan Colombia”, la prioridad será inyectar más recursos a USAID, la agencia estadounidense para el desarrollo internacional. Con esto se buscará aumentar la presencia de la agencia en más de 40 municipios e incrementar los recursos para labores como restitución de tierras, atención a víctimas del conflicto y reintegración de combatientes.



El Gobierno Obama ya trabaja con Noruega en la creación de un “Fondo Global de Desminado”, cuya meta no sólo será atender a la población de las zonas más afectadas por las minas antipersonal sino decretar al país para 2021 como una zona libre de impacto de minas.



Estados Unidos, sin embargo, no descuidará la ayuda en la lucha contra las drogas. En este campo, habrá un apoyo irrestricto a la nueva estrategia que ha planteado el gobierno Santos en la que en un escenario de posconflicto, las Farc, el mayor obstáculo para combatir el narcotráfico hasta hoy, se convertirán en uno de los principales aliados del gobierno para la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos.



“El Plan Colombia II” será vital también para la construcción de vías secundarias y terciarias un tema que ya está en la agenda de posconflicto al igual que la construcción de casa de justicia.



Si bien a Barack Obama le queda menos de un año al frente de la Casa Blanca y la carrera por la presidencia se acerca a su recta final, desde el Gobierno confían en que este nuevo plan “Post-acuerdo” al igual que el original “Plan Colombia”, siga siendo una iniciativa que cuente con un apoyo bipartidista en el Congreso.



Santos se reunirá este jueves con su homólogo Barack Obama en Washington. En el encuentro se espera que se defina, si la ayuda para el posconflicto será la misma que Estados Unidos aportará este año al “Plan Colombia” es decir USD 300 millones o si por el contrario los recursos aumentarán.



La agenda, sin embargo, no se limitará a estos temas. Como ya es bien sabido, Colombia es un socio estratégico de Estados Unidos en la región y se tratarán temas de medio ambiente y energía, también.