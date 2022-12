Revelan audio que demostraría supuesto soborno de senador a un juez en Atlántico

Daniel Coronell, en su más reciente columna titulada ‘Pulgarcito’, afirma que el senador Eduardo Pulgar, miembro del Partido de la U, le ofreció a un juez conseguirle un soborno para que decidiera a favor de unos patrocinadores.

La idea era para favorecer a Luis Fernando Acosta Osío, líder de un grupo que, con cuestionadas maniobras, logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pretende quedarse también con la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano.

Andrés Rodríguez Cáez, según la columna, llegó a la costa nombrado provisionalmente como juez primero municipal de Usiacurí, Atlántico.

La historia inicia en 2017 cuando el alcalde del pueblo, Ronald Padilla, invitó al juez a conocer a su jefe político Eduardo Pulgar.

“La reunión sería en el apartamento del senador en Barranquilla, a una hora de Usiacurí. El juez aceptó sin saber de qué se trataba, pero tuvo la precaución de llevar una grabadora con él”, dice la columna.

En esa reunión, el senador Pulgar aseguró: “Yo quiero apelar a ti para ver cómo me pueden ayudar, porque esto es un negocio. Esto tiene que quedar entre nosotros tres, porque los manes están preocupados. Es más, los manes me dicen: si hay que ir hasta allá, yo voy, pero lo ideal es que no vayan a decir nada”.

Como respuesta, el juez aseguró que es una persona seria y que en esos negocios no se involucra:

“A ver, senador, en principio acepté la reunión aquí por intermedio del alcalde Ronald, pero yo soy un hombre muy serio. Usted me está hablando de negocios, yo para eso no”, dijo.

En los audios que están publicados en la columna, además, se escucha al senador decir que, a través de la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación consiguió “que colocaran a una persona que es sobrino de Gabriel Acosta, primo de la mujer de Jaller y del hijo de Gabriel Acosta”.

En la misma conversación, el senador reiteró la generosidad de sus patrocinadores.

“Esos manes a mí me ayudan con becas, me dan puestecitos. Yo te hablo la verdad y cuando llega la campaña me tiran un billetico. Yo no te voy a negar nada, para qué voy a negar eso”, decía.

Eduardo Pulgar sigue en el Senado, la semana pasada fue noticia porque se peleó con el exsecretario de Salud de Soledad, Atlántico, por un asunto de corrupción que el exfuncionario asegura que denunciará en la Corte Suprema de Justicia.